İzmir Konak'ta DİSK Genel-İş Sendikası binasında yangın çıktı - Son Dakika
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İzmir Konak'ta DİSK Genel-İş Sendikası binasında yangın çıktı

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İzmir'in Konak ilçesinde bulunan DİSK Genel-İş Sendikası binasında çıkan yangında can kaybı yaşanmazken bir kişi dumandan zehirlendi. Yangının elektrik kablolarından kaynaklandığı belirtilirken, itfaiye raporunun ardından ayrıntılı bilgilerin ortaya çıkacağı ifade edildi.

29.07.2024 17:21
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Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) – İzmir'in Konak ilçesinde bulunan DİSK Genel-İş Sendikası binasında yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken bir kişi dumandan zehirlendi.

İzmir'in Konak ilçesi Basmane mevkiinde bulunan DİSK Genel-İş Sendikası binasında yangın çıktı.

Sendikanın geçtiğimiz yıllarda taşındığı binada çıkan yangının elektrik kablolarından kaynaklandığı ifade edilirken bir kişinin dumandan zehirlendiği ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Sendika binasında bulunan vatandaşlar yangın büyümeden binadan tahliye edilirken yangına ilişkin konuşan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, can kaybının yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu söyledi.

"Elektrik kontağıyla ilgili itfaiye raporunu bekliyoruz"

Yangına ilişkin ayrıntılı bilginin itfaiye raporunun ardından ortaya çıkacağını belirten Sarı, şunları söyledi:

"Binamızdaki yangın elektrik kontağından başladı. Arkadaşlarımız ilk etapta yangın tüpleriyle müdahale etmek istiyor ama tabii ki elektrik kontağında daha farklı yangın şekilleri çıktığından dolayı yetişemiyorlar. Kablolar yanıp alt kattan üst kata kadar başladığında İzmir İtfaiyesi aranıyor, geliyor. O arada binadaki arkadaşlarımızı tahliye etme çabasındaydık. Bir arkadaşımız dumandan kaynaklı bir zehirlenme içerisinde. Ama herhangi bir can kaybımız yok. Elektrik kontağıyla ilgili itfaiye raporunu bekliyoruz. Bununla ilgili bu yoğun yaz sıcağında GDZ A.Ş.'nin bir sorunu var mı? 35-40 derece hava sıcaklığı birçok yerde yangın çıkıyor. Bunun bir etkisi var mı yok mu bunu tabii ki hukuki konumunu itfaiye raporuna göre alacağız. Ondan sonra da hukuken yapmamız gerek bir şey varsa da yapacağız.  Şu anda bizi en çok sevindiren binadan öte hiçbir arkadaşımızla can kaybı yaşamaması ve bütün arkadaşlarımızın sağlıklı bir şekilde tahliye edilmesi. İzmir İtfaiyesine de teşekkür etmek istiyorum. Hemen anında müdahale etmesi, can hıraş bir şekilde kendi evlerine sahip çıkması bizi çok onurlandırdı."

"Yangının o malzemelere sıçraması da ister istemez yangını daha da büyüttü"

Daha önce elektrik kaynaklı şikayetlerinin olmadığını kaydeden Sarı, şu ifadeleri kullandı:

"Binamız yeni zaten. 2-2,5 senelik bir bina. Doğal olarak bütün bir tesisat sıfırdan yapılan ve sıfır bir bina olarak hayata geçirdiğimiz… Onun için çok erken konuşmak istemiyorum. İtfaiye raporu bir ortaya çıksın. Sendika binası olmaktan kaynaklı önlüktür, materyaldir, şapkadır, kağıttır çok fazla olması aynı anda elektriğin diğer elektrik akımından çıkan yangının o malzemelere sıçraması da ister istemez yangını daha da büyüttü. Ama itfaiye raporu daha da kesinleştireceği için ondan sonra gerekli bilgiyi kamuoyuyla paylaşacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir Konak'ta DİSK Genel-İş Sendikası binasında yangın çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Konak'ta DİSK Genel-İş Sendikası binasında yangın çıktı - Son Dakika
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