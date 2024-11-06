İzmir Kordon'da Deniz Taşkınlarına Karşı Beton Bariyer Projesi İlerliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzmir Kordon'da Deniz Taşkınlarına Karşı Beton Bariyer Projesi İlerliyor

İzmir Kordon\'da Deniz Taşkınlarına Karşı Beton Bariyer Projesi İlerliyor

İzmir Kordon'da deniz taşkınlarına karşı önlem amaçlı kurulan beton bariyer projesinin yüzde 60'ı tamamlandı. Toplam 1,7 kilometre uzunluğundaki projenin Gündoğdu Meydanı'na kadar olan kısmında yapı çalışmalarının büyük bölümü bitti, peyzaj düzenlemelerine geçildi.

06.11.2024 10:21  Güncelleme: 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Kordon'da, deniz taşkınlarına karşı önlem amaçlı kurulmaya başlanan beton bariyer projesinin yüzde 60'ı tamamlanırken, toplam bin 700 metrelik projenin 1 kilometrelik kısmının bitmesiyle peyzaj çalışmalarına geçildi.

İzmir'in kalbi Alsancak Kordon'da, geçtiğimiz yıl sağanak yağmur ve fırtınayla birlikte yaşanan deniz taşkını, onlarca ev ve iş yerini sular altında bırakmıştı. Milyonlarca liralık hasar sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi, taşkınların önüne geçmek için "Kordon Acil Eylem Paketi" hazırlamıştı.

Gündoğdu Meydanı'na kadar beton bariyerlerin kurulumu bitti, peyzaj başladı

Bu kapsamda, Alsancak Limanı'ndan itibaren sahil şeridine beton bariyerler kurulurken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı çalışmaları hızlandırdı.

Gündoğdu Meydanı'na kadar bariyer kurulumu tamamlanırken, bin 700 metrelik projenin yaklaşık 1 kilometrelik kısmı bitti. Betonarme imalatların büyük bölümünün tamamlanmasıyla alanda peyzaj düzenlemelerine geçildi. Yüzde 60 oranında ilerleme sağlayan projenin geri kalan yüzde 40'lık kısmının ise yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

22 adet sel kapısı

Kurulan bariyerler sayesinde deniz suyu, mıhtemel taşkınlarda mümkün olduğunca kıyı hattında kalacak. Proje kapsamında alanda bulunan asfalt yüzeyler geçirgen yüzey haline dönüştürülecek. Böylece suyun drenajı sağlanmış olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Kordon Acil Eylem Paketi çalışmaları, 3 ana düzenlemeyle hayata geçecek. Güzergah boyunca oluşturulacak 22 adet sel kapısı, acil durum uyarılarında kapatılarak denizden gelen suyun kara tarafına geçişi engellenecek.

Dalganın en çok etki gösterdiği ve can güvenliğini tehdit eden Cumhuriyet Meydanı kıyısında da önlem alınacak. Bu noktada denizden gelen dalganın aşma etkisini azaltmak amacıyla kıyı hattına kronman duvarı monte edilecek. Böylelikle hava şartlarının olumsuzlaştığı dönemlerde dalganın tehdit oluşturması engellenecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

Gündoğdu Meydanı, Yerel Haberler, Hava Durumu, Belediye, 3-sayfa, Çevre, izmir, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir Kordon'da Deniz Taşkınlarına Karşı Beton Bariyer Projesi İlerliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:23 Ahmet Özer’in 7 yakınının belediyedeki görevlerine son verildi Ahmet Özer'in 7 yakınının belediyedeki görevlerine son verildi
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
09:35 Zafer konuşması yapan Trump’tan net mesaj: Savaşı bitireceğim Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim
09:17 Küresel piyasalar ABD Başkanlık seçiminin sonucuna odaklandı Küresel piyasalar ABD Başkanlık seçiminin sonucuna odaklandı
08:20 ABD seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy çıktı ABD seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çıktı
14:45 Dursun Özbek’ten taraftarı havalara uçuracak Osimhen sözleri Dursun Özbek'ten taraftarı havalara uçuracak Osimhen sözleri
14:39 Kız arkadaşından şüphelenen adam, kurduğu tuzakla kız arkadaşını sevgilisi ile bastı Kız arkadaşından şüphelenen adam, kurduğu tuzakla kız arkadaşını sevgilisi ile bastı
14:38 41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı 41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
14:36 ÖTV’siz araç sınırı belli oldu ÖTV'siz araç sınırı belli oldu
14:32 Alman ekibi Trendyol 1. Lig’in kalecisinin peşinde Alman ekibi Trendyol 1. Lig'in kalecisinin peşinde
14:28 Esenyurt’a kayyum olarak gelen Can Aksoy’a ilk resmi ziyareti Vali Davut Gül yaptı Esenyurt'a kayyum olarak gelen Can Aksoy'a ilk resmi ziyareti Vali Davut Gül yaptı
14:18 Bomba iddia: UEFA, Türk hakemlerini inceliyor Bomba iddia: UEFA, Türk hakemlerini inceliyor
14:16 Patlama sonrası TÜPRAŞ hisselerinde düşüş Hisseler işleme kapatıldı Patlama sonrası TÜPRAŞ hisselerinde düşüş! Hisseler işleme kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 10:54:27. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir Kordon'da Deniz Taşkınlarına Karşı Beton Bariyer Projesi İlerliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.