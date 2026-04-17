İzmir Körfezi\'nde Kirlilik Alarmı

17.04.2026 11:21  Güncelleme: 11:51
(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir Körfezi'nde  yapılan rutin dron taramaları kapsamında kasım ayından bu yana 11'inci kez dış kaynaklı kirlilik tespit edildi. Kaydedilen görüntülerde Alaybey Tersane Komutanlığı yakınında yakıt içerikli atıklara rastlandı.

İzmir Körfezi'nde havadan görüntüleme yöntemiyle rutin olarak tarama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından son aylarda sürekli tekrarlanan dış kaynaklı kirlilik görüntülerine yeniden rastlandı. Alaybey Tersane Komutanlığı yakınında yakıt içerikli atık tespit eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bu durumun kasım ayından bu yana 11'inci kez yaşandığını belirtti.

Canlı yaşamı tehdit ediyor

Yaklaşık 6 aydır aralıksız sürdürülen dron ile izleme ve değerlendirme çalışmaları, kirlilik vakalarının tekil olaylar olmaktan çıktığını ve dikkatle ele alınması gereken ve Körfez'i doğrudan tehdit eden yapısal bir soruna dönüştüğünü gösterdi. Kısa bir zaman aralığında 11 kez dış kaynaklı kirlilik vakası ile karşılaşılması, körfezin uzun süredir benzer olumsuzluklara maruz kaldığına işaret etti.

Yıllarca Körfez'e bırakılan bu atıkların, deniz ekosistemine zarar verdiği ve canlı yaşamını ciddi biçimde tehdit ettiği belirtildi. Hazırlanan raporda, "Çevre ve halk sağlığı açısından risk oluşturan bu tür kirlilik vakalarının olağanlaştırılması ya da görmezden gelinmesi kabul edilemez. Ortaya çıkan çevresel zararın büyümesini önlemek adına gerekli tüm tedbirlerin gecikmeksizin ve tavizsiz biçimde hayata geçirilmesi zorunludur. Kamusal yaşam alanlarımızın ve denizel zenginliğimizin korunması, kurum olarak temel önceliğimizdir. İzmir Körfezi'ni ve çevresel değerlerimizi geleceğe sağlıklı bir şekilde taşımak adına yürüttüğümüz bu süreci, aynı hassasiyet ve kararlılıkla takip etmeye devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Denizcilik, Alaybey, Çevre, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu’da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım Bolu'da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım
Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
Suriye ordusu, ABD ordusunun çekildiği Kasrak Üssü’ne girdi Suriye ordusu, ABD ordusunun çekildiği Kasrak Üssü'ne girdi
Diyarbakır’da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı

11:03
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
11:00
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
10:42
Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi
Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi
10:35
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
10:01
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan’daki notu ortaya çıktı İfadeler inanılmaz
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
09:39
112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi
112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu! Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi
