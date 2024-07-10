İzmir Menderes'te Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

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(İZMİR)- İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen orman yangınına ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.

İzmir'in Menderes ilçesi Görece Cumhuriyet Mahallesi'nde bugün saat 13: 35'de henüz bilinmeyen nedenle orman yangını meydana geldi. Yangına ilk müdahale 13: 45'de gerçekleştirildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal, 3 dozer ve 3 yer ekibi yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.