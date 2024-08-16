İzmir Metrosu'nda Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi İstasyonu çıkışı yeniden düzenleniyor - Son Dakika
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İzmir Metrosu'nda Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi İstasyonu çıkışı yeniden düzenleniyor

İzmir Metrosu\'nda Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi İstasyonu çıkışı yeniden düzenleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu İzmir Metrosu'nun Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi İstasyonu çıkışını yeniden düzenliyor. Güvenli ve konforlu ulaşım için yurttaşlardan gelen talepler üzerine harekete geçen Büyükşehir, istasyon çıkışı ile hastane arasında 160 metrelik yaya tüneli yapacak.

16.08.2024 10:38  Güncelleme: 10:50
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu İzmir Metrosu'nun Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi İstasyonu çıkışını yeniden düzenliyor. Güvenli ve konforlu ulaşım için yurttaşlardan gelen talepler üzerine harekete geçen Büyükşehir, istasyon çıkışı ile hastane arasında 160 metrelik yaya tüneli yapacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, güvenli ve konforlu ulaşım için Narlıdere Metrosu'nun Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi İstasyonu'nu yeniden düzenliyor. Yurttaşlardan gelen talepleri de değerlendiren Büyükşehir, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu hastaneye ulaşımı kolaylaştırmak için istasyona yeni bir çıkış daha kazandırıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne ulaşımı rahatlatmak için hastane bahçesinde yürüyen merdivenlerin ve asansörün olduğu bir giriş ve çıkış noktası oluşturulacak. Yer altında 160 metre uzunluğunda yaya tüneli yapılarak istasyon ile hastane birbirine bağlanacak. Yurttaşlar araç trafiği ve dış hava şartlarına maruz kalmadan istasyon ve hastane arasında güvenli erişim sağlayabilecek.

Kavşakta trafik akışı yeniden düzenlendi

Önümüzdeki günlerde başlayacak ve 6 ay sürecek çalışmalar öncesinde Mithatpaşa Caddesi İnciraltı Kavşağı üzerinde trafik akışı yeniden düzenlendi. Üçkuyular istikametinden gelip Narlıdere'ye gidecek sürücüler için kavşak düzenlemesi yapıldı. Benzinlik önünde bulunan taşıt yolu trafiğe kapatıldığı için sürücüler kavşağa yönlendirilip sağa dönerek Narlıdere istikametine gidebilecek. İnciraltı'ndan gelen sürücüler de aynı şekilde kavşağa girerek sağa dönüp Narlıdere'ye devam edebilecek. Narlıdere'den geliş istikametinde ise bir değişiklik bulunmuyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir Metrosu'nda Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi İstasyonu çıkışı yeniden düzenleniyor - Son Dakika

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