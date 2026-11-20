(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Narlıdere ilçesindeki bir spor kulübünde otizmli çocuklara yönelik şiddet ve kötü muamele iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, çocukların fiziksel şiddete ve insan onuruyla bağdaşmayan muamelelere maruz bırakıldıklarına dair deliller elde edildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Aydınlık Otizm Spor Kulübünde 2024 ve 2025 yıllarında eğitim gören çocuklara yönelik şiddet ve eziyet içerikli görüntülerin ortaya çıkması ve yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İzmir ili Narlıdere ilçesinde faaliyet gösteren Aydınlık Otizm Spor Kulübünde eğitim gören otizmli çocuklara yönelik şiddet ve kötü muamele iddialarına ilişkin olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında; 2024 ve 2025 yıllarında söz konusu işletmede eğitim gören Otizmli çocuklara yönelik şiddet ve eziyet içerikli görüntülerin ortaya çıkması ve yapılan şikayet üzerine; elde edilen kamera kayıtları, görüntü analiz raporları, fotoğraflar ve müşteki beyanlarının incelenmesi neticesinde; otizm spektrum bozukluğu bulunan çocukların fiziksel şiddete ve insan onuruyla bağdaşmayan muamelelere maruz bırakıldıklarına ilişkin deliller elde edilmiştir. Ayrıca işletmenin fiziki koşullarının hijyen ve çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması bakımından uygun olmadığına ilişkin tespitlerde de bulunulmuştur. Yürütülen soruşturma kapsamında; işletme sahibi F.A. ile işletme ortağı Ş.Ö. üzerlerine atılı 'Eziyet' suçu nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanma talebiyle sevk edildikleri nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır."