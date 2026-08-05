İzmir Otogarı için tedbir kararı kaldırıldı, tahliye işleminin önü açıldı - Son Dakika
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İzmir Otogarı için tedbir kararı kaldırıldı, tahliye işleminin önü açıldı

İzmir Otogarı için tedbir kararı kaldırıldı, tahliye işleminin önü açıldı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, sözleşme süresi dolmasına rağmen İzmir Otogarı'nı tahliye etmeyen İZOTAŞ'a karşı hukuk mücadelesini kazandı. Yargıtay onayının ardından ihtiyati tedbir kararı kaldırıldı; belediye otogarın işletmesini devralıp tadilat çalışmalarına başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sözleşme süresi dolmasına rağmen İzmir Otogarı'nı tahliye etmeyen İZOTAŞ'a yönelik hukuk mücadelesini kazandı. İzmir 23'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, otogarın tahliye işlemlerinin durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbir kararını Yargıtay incelemesinin tamamlanması üzerine kaldırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tahliye işlemlerinin ardından otogarın işletmesini devralarak, hızlı bir şekilde tadilat çalışmalarına başlayarak, tesisin fiziki şartlarını iyileştirecek.

Kentin kronik sorunlarından olan İzmir Otogarı'nın tahliyesi için yürütülen hukuki süreçte önemli bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda; İzmir 23'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, temyiz edilen Yargıtay incelemesinden geçen tahliye işlemlerinin durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbir kararını kaldırdı. Hukuki süreç İzmir Büyükşehir Belediyesi lehine tamamlandı.

Fiziki şartlar iyileştirilecek

Tahliye işlemlerinin ardından İzmir Otogarı'nın işletmesi İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak. Otogarın İzmir'e yakışan bir görünüme kavuşması için de hızlı bir şekilde tadilat işlemlerine başlanacak, gerekli fiziksel düzenlemeler yapılacak.

Süreç nasıl ilerledi

İzmir Otogarı'nın yap-işlet-devret modeli ile yapılması ve işletilmesi konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile davacı İZOTAŞ arasında 09.10.1997 tarihli sözleşme ve 22.03.1999 tarihli ek sözleşme yapıldı.

22.03.1999 tarihli ek sözleşmeye göre işletme süresinin başlangıç tarihi 14.12.1998 olarak belirtildi ve sözleşmenin 25 yıl için imzalandığı kayıt altına alındı. Sözleşmede belirtilen süre ise 14.12.2023 tarihinde sona erdi.

Davacı şirketçe, İzmir 23. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2022/470 Esası ile taraflar arasındaki sözleşmenin Covid-19 salgını nedeni ile 7 yıl uzatılması şeklinde uyarlanması talebi ile dava açıldı. Mahkemece 15.09.2023 tarihli ara karar ile "...davalı İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nın dava konusu sözleşme süresinin bittiği iddiasına dayalı olarak tahliye işlemlerinin ihtiyati tedbir kararı ile durdurulmasına..." karar verildi. Ancak 28.01.2025 tarihli oturumda 2025/47K sayılı ilamla davanın reddine karar verilmiş ise de tedbir kararının ilam kesinleşinceye kadar devamına hükmedildi.

İzmir 23. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararına karşı taraflarca istinaf yoluna gidildi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi'nin 2025/716-935 E/K sayılı ilamı ile istinaf talepleri reddedildi, karar taraflarca temyiz edildi. Yargıtay incelemesinden geçerek söz konusu karar İzmir Büyükşehir Belediyesi lehine onandı. Tahliye işlemlerinin durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbir kararı 04/08/2026 tarihinde İzmir 23. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir Otogarı için tedbir kararı kaldırıldı, tahliye işleminin önü açıldı - Son Dakika

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