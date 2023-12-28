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İzmir Polisi, tedavi gören küçük Çağatay'a sürpriz yaptı - Son Dakika
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İzmir Polisi, tedavi gören küçük Çağatay'a sürpriz yaptı

İzmir'de Ege Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Bölümü'nde tedavi gören 3 yaşındaki Çağatay Çetin'in sosyal medyada polis şapkası istediği görüntülerin yayınlanmasının ardından İzmir polisi, hastaneye giderek Çağatay'a sürpriz yaptı. Polis şapkası ve hediyelerle mutlu olan Çağatay, polis ekiplerine teşekkür etti.

İzmir Polisi, tedavi gören küçük Çağatay\'a sürpriz yaptı
28.12.2023 - 10:19,
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İzmir'de Ege Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Bölümü'nde tedavi gören 3 yaşındaki küçük Çağatay'ın sosyal medyadan polis şapkası istediğini gören İzmir polisi, hastaneye giderek kendisine sürpriz yaptı. Polis şapkasıyla poz veren küçük Çağatay, kendisine verilen hediyelerle de mutlu oldu.

Ege Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Bölümü'nde tedavi gören 3 yaşındaki Çağatay Çetin'in, sosyal medyada paylaşılan bir videosunda yılbaşı hediyesi olarak polis şapkası istediği görüntüler yayınlandı. Küçük Çağatay'ın videosunu gören İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ise kendisine sürpriz yapmak istedi. Şube Müdürü Gülsüm Gültepe ve şube personeli, hastaneye giderek Çağatay Çetin'i ziyaret etti. Çok istediği polis şapkası ve hediyelerle Çağatay'ı ve kendisi gibi tedavi gören arkadaşlarını mutlu eden polis ekiplerine, hastane personeli ve hasta yakınları teşekkür etti. - İZMİR

Kaynak: İHA
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