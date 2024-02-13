İzmir\'de PTT Kargo Çalışanları Kızılay Kampanyasına Kan Bağışında Bulundu

İzmir'de PTT kargo çalışanları, Kızılay'ın başlattığı kampanyaya destek olarak kan bağışında bulundu.
Türk Kızılay'ı Bornova Şube Başkanlığının başlattığı kan bağışı kampanyasına bir destek de İzmir PTT kargo çalışanlarından geldi. Çalışanlar, yapılan çağrının ardından Kızılay'ın merkezine giderek kan bağışında bulundu.
Kargo çalışanlarına duyarlılıkları için teşekkür eden Kızılay Bornova Şube Başkanı Murat Çağlayan, kan vermenin önemine dikkat çekti. Çağlayan, "Kızılay olarak başlattığımız kan bağışı kampanyasına PTT kargo çalışanları da katılmak istedi. Bizlerde ekiplerimizle birlikte gönüllü olan bağışçılarımızdan kan alıyoruz. Kan vermek birçok insanın hayata tutunmasına yardımcı olmaktadır. Verdiğimiz kan belki sevdiklerimizin, belki de bir insanın hayatının kurtarılmasına vesile olacaktır. Toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın sağlanmasında önemli bir adım olan kan bağışı, insan sağlığı açısından da önemlidir. Kan bağışı, sadece acil durumlar için geçerli bir ihtiyaç değil, süreklilik isteyen bir süreçtir" dedi - İZMİR
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