İzmir'de PTT Kargo Çalışanları Kızılay Kampanyasına Kan Bağışında Bulundu - Son Dakika
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İzmir'de PTT Kargo Çalışanları Kızılay Kampanyasına Kan Bağışında Bulundu

İzmir\'de PTT Kargo Çalışanları Kızılay Kampanyasına Kan Bağışında Bulundu

İzmir'de PTT kargo çalışanları, Türk Kızılay'ı Bornova Şube Başkanlığının başlattığı kan bağışı kampanyasına destek olarak kan bağışında bulundu. Kargo çalışanları, Kızılay'ın merkezine giderek kan verdi. Kızılay Bornova Şube Başkanı Murat Çağlayan, PTT kargo çalışanlarına duyarlılıkları için teşekkür ederek kan bağışının önemine dikkat çekti ve kan bağışının toplumsal dayanışma ve insan sağlığı açısından önemli olduğunu belirtti.

13.02.2024 17:42  Güncelleme: 17:45
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İzmir'de PTT kargo çalışanları, Kızılay'ın başlattığı kampanyaya destek olarak kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay'ı Bornova Şube Başkanlığının başlattığı kan bağışı kampanyasına bir destek de İzmir PTT kargo çalışanlarından geldi. Çalışanlar, yapılan çağrının ardından Kızılay'ın merkezine giderek kan bağışında bulundu.

Kargo çalışanlarına duyarlılıkları için teşekkür eden Kızılay Bornova Şube Başkanı Murat Çağlayan, kan vermenin önemine dikkat çekti. Çağlayan, "Kızılay olarak başlattığımız kan bağışı kampanyasına PTT kargo çalışanları da katılmak istedi. Bizlerde ekiplerimizle birlikte gönüllü olan bağışçılarımızdan kan alıyoruz. Kan vermek birçok insanın hayata tutunmasına yardımcı olmaktadır. Verdiğimiz kan belki sevdiklerimizin, belki de bir insanın hayatının kurtarılmasına vesile olacaktır. Toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın sağlanmasında önemli bir adım olan kan bağışı, insan sağlığı açısından da önemlidir. Kan bağışı, sadece acil durumlar için geçerli bir ihtiyaç değil, süreklilik isteyen bir süreçtir" dedi - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de PTT Kargo Çalışanları Kızılay Kampanyasına Kan Bağışında Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de PTT Kargo Çalışanları Kızılay Kampanyasına Kan Bağışında Bulundu - Son Dakika
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