İzmir Şehir Hastanesi 8 Ayda 2 Milyon Hastaya Hizmet Verdi - Son Dakika
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İzmir Şehir Hastanesi 8 Ayda 2 Milyon Hastaya Hizmet Verdi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan İzmir Şehir Hastanesi, 8 ayda 2 milyondan fazla hastaya tedavi hizmeti verdi. Günde yaklaşık 14 bin hastanın hizmet aldığı hastanede 400 ameliyat gerçekleştirildi. İzmir Şehir Hastanesi, sadece İzmir'in değil Ege Bölgesi'nin de yükünü çekiyor.

11.06.2024 10:19
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 2 bin 60 yatak kapasitesiyle 8 ay önce hizmet vermeye başlayan İzmir Şehir Hastanesi, açıldığı günden bu tarafa 2 milyondan fazla hastaya tedavi hizmeti verdi. Günde yaklaşık 14 bin hastanın hizmet aldığı, 400 ameliyatın yapıldığı dev sağlık kompleksi, sadece İzmir'in değil Ege Bölgesi'nin yükünü çekiyor.

İzmir ve Ege Bölgesi'nin en büyük sağlık kompleksi olan, tam 628 bin metrekare kapalı alana sahip İzmir Şehir Hastanesi, açıldığı 16 Ekim 2023 tarihinden itibaren milyonlarca kişiye şifa dağıttı.

2 bin 60 yatak kapasiteli dev sağlık kompleksinde, 8 ayda 2 milyondan fazla hastaya tedavi hizmeti verilirken, hastanede 40 bin hastada yatarak tedavi edilerek taburcu edildi. İzmir Şehir Hastanesinin bu rakamları, hastanenin büyüklüğünü de ortaya koydu.

Günde 400 ameliyat yapılıyor, 40 bin ameliyat yapıldı

İzmir Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Orhan Gökalp, hastanenin 8 ayı geride bıraktığını söyledi. Prof. Dr. Orhan Gökalp, hastanede günde 400 ameliyatın yapıldığını ifade ederek, tüm birimlerin aktif olarak çalıştığını anlattı.

Gökalp, "Hastanemiz, açıldığı günden bu tarafa 2 milyondan fazla hastaya ayaktan tedavi hizmeti verdi. Bunun yaklaşık 250 bin tanesi acil tedavi niteliğindeydi. 40 bin tane hastamızda, hastanemize yatarak tedavi olup, şifayla taburcu edilmiştir. 2 bin 60 yatak kapasiteli hastanemizde, tüm yataklar şuanda aktif olarak hizmet veriyor. Bu yatakların 400'e yakını üçüncü basamak; yani oldukça donanımlı yoğun bakım yatağıdır ve yoğun bakım yataklarımızda tamamen dolu bir şekilde çalışmaktadır. Hastanemizde günde yaklaşık 400 tane ameliyat yapılıyor. Açıldığımız günden beri toplamda 40 bin civarında hastamızı ameliyat ettik" dedi.

Hastalar geri çevrilmiyor: Günde 14 bin hasta muayene ediliyor

Günde 14 bin hastanın ayaktan tedavi edildiğini dile getiren Prof. Dr. Orhan Gökalp, bunların 11 bin tanesinin randevulu hasta olduğunu söyledi. Olabildiğince hastaların geri çevrilmediğini aktaran Orhan Gökalp, "Bu hastanenin tüm özellikli birimleri, Ege Bölgesi'ndeki her hastanede teker teker olan birimler. Şöyle örnek verebiliriz; bazı hastanelerimizde böbrek nakli yapılıyordur, başka bir hastanemizde karaciğer nakli yapılıyordur, bir hastanemizde radyasyon onkolojisi tedavisi verilirken, bu hastane Ege Bölgesi'nde tek olma özelliği taşıyor ve bütün hizmetleri verebilmektedir. Bunun için gerekli insan kaynağına ve tıbbi teçhizata sahibiz. En yakın zamanda nükleer tedavi başladıktan sonra, onkolojiyle ilgili dünya üzerinde yapılan tüm hizmetler bu hastanede yapılıyor hale gelecek" diye konuştu.

"Personel sıkıntımız yok"

Hastanede personel sıkıntısının yaşanmadığının da altını çizen Prof. Dr. Orhan Gökalp, şöyle devam etti:

"Kamu tarafında yaklaşık 5 bin kişi, özel şirkette de bin 500 bin civarında çalışan var. Personel sıkıntımız yok. Şuanda hastanemizde yüzde 80'lerin üzerinde doluluk oranımız var. Özellikli birimler oldukça dolu. Onkolojiyle ilgili, organ nakli ile ilgili tüm yataklarımız dolu. Dönem dönem mevsimsel azalma olmakla birlikte, yüzde 80'nin üzerinde bir yataklarımızda doluluk mevcut. Özellikle organ nakli konusunda hastanemiz çok ileri seviyededir. Kalp nakli hariç tüm organ nakilleri tek bir merkezde, bir tek Ege Bölgesi'nde bizim hastanemizde yapılmaktadır. Çok yakın zamanda kalp nakline de başlayacağız. Bunun dışında duymayla ilgili bazı tetkikler sadece bizim hastanemizde yapılmaktadır. En önemli özelliği de bizim hastanemizin kanser tedavisinde çok ileri teknolojilere sahip olmasıdır. Bu anlamda gerçekten de Ege Bölgesi'nde tek hastane konumundayız."

İzmir Şehir Hastanesi; Kadın Hastalıkları ve Doğum Acil Servisi, çocuk ile erişkin acil, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Kemik İliği Merkezi, Organ Nakli Merkezi, İnme Merkezi, Uyku Merkezi, Hiperbarik ve Oksijen Tedavi Merkezi, Tüp Bebek Merkezi, Yanık Ünitesi, Diyaliz Merkezi, Sigara Bırakma Polikliniği gibi özellikli birimleri bünyesinde bulunduruyor.

Hastanede aynı zamanda; 337 poliklinik, 54 ameliyathane, 374 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağının yanında 973 tek kişilik 321 de çift kişilik oda bulunuyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir Şehir Hastanesi 8 Ayda 2 Milyon Hastaya Hizmet Verdi - Son Dakika

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