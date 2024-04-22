İzmir Selçuk\'ta Turizm Hazırlıkları Hız Kazandı

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Havaların ısınmasıyla birlikte her yıl olduğu gibi bu yılda binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayacak olan İzmir'in Selçuk ilçesinde çalışmalar, İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile hız kazandı.

Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi, Artemis Tapınağı, Şirince, İsabey Cami gibi tarihi yapılarıyla ünlü Selçuk ilçesi, havaların ısınmasıyla yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlamaya hazırlanıyor. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in planlamasıyla bir yandan çarşı merkezindeki tadilat çalışmaları devam ederken, diğer yandan kent genelinde yer alan işletmelerde ise denetlemeler sıklaştırıldı.

Öte yandan ilaçlama ve temizlikte, Selçuk Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğine gitti. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, çalışmaların devam ettiği bu iş birliğinin önemine vurgu yaparak, "İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte hareket ederek, kentimizde devam eden çalışmaları hem hızla tamamlamak hem de hızlı çözümler üretmek için çalışıyoruz" dedi.

Başkan Sengel, "Efes Selçuk, her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle altyapı ve hizmet kalitesini en üst seviyede tutmak için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Çarşı merkezimizdeki tadilatlar ve denetimlerin yanı sıra temizlik çalışmaları da hem kentimizin görünümü hem de turistlerin konforu için oldukça önemli" diye konuştu. - İZMİR