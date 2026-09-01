İzmir Şoförler Odası Başkanı Özkan: Korsan taşımacılıkta ihbar eden vatandaşa 3 bin 870 lira ceza uygulanmasın - Son Dakika
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İzmir Şoförler Odası Başkanı Özkan: Korsan taşımacılıkta ihbar eden vatandaşa 3 bin 870 lira ceza uygulanmasın

İzmir Şoförler Odası Başkanı Özkan: Korsan taşımacılıkta ihbar eden vatandaşa 3 bin 870 lira ceza uygulanmasın
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İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, korsan taşımacılık denetimlerinde ihbar eden vatandaşlara ceza uygulanmamasını talep etti. Erzurum'da bir vatandaşın korsan aracı ihbar etmesine rağmen 3 bin 870 lira ceza ödemek zorunda kaldığını belirten Özkan, bu durumun korsanla mücadelede caydırıcılığı ortadan kaldırdığını söyledi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "Korsan denetimlerinde ihbar eden kişiye ceza uygulanmamasını talep ediyoruz. Çünkü aracı durdurduğunuzda, cebinden 4 bin lira ceza ödemek istemeyen bir kişinin aracın korsan olduğunu kabul etmesi çok zordur. Korsan denetimlerinde ihbar edenden ceza alınması uygulamasının gözden geçirilmesi ve araçlara binenlerin bunu vatandaşlık göreviyle bildirmelerini teşvik edecek bir düzenleme yapılması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Taksicilik sektöründe en önemli konuların başında korsan taşımacılığın geldiğini söyleyen İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "Yaklaşık 3 yılı aşkın süredir taksicilik mesleğimiz korsan istilası altındadır. Geçen haziran ayı içerisinde yürüttüğümüz hukuki mücadele mahkeme kararıyla lehimize sonuçlanmıştır. Artık sürecin sadece uygulama aşaması kalmıştır. Adli tatil sebebiyle ara verildiğinden dolayı, önümüzdeki günlerde bu hukuki süreç tamamlanacaktır. Uygulamada karmaşaya sebep olan ve caydırıcılığı ortadan kaldıran bir durumla karşı karşıyayız. Bunun en son örneğini geçtiğimiz günlerde Erzurum'da yaşadık. Bir vatandaşımız korsan bir araca biniyor. Vatandaşlık görevini yerine getirerek korsan taşımacılığı ihbar etmek amacıyla araca müşteri gibi biniyor ve 112 aracılığıyla trafik ekiplerine ihbarda bulunuyor. Müşteri olarak bindiği korsan aracın bilgilerini veriyor. İleride emniyet güçleri aracı durdurduğunda, hem korsan taşımacılık yapana ceza kesiliyor hem de korsanı yakalatan kişiye 3 bin 870 lira ceza uygulanıyor. Bu durum, korsanla mücadelede vatandaşlık görevini yapmak isteyen kişilerin ihbarda bulunmasını engelliyor ve caydırıcı bir sebebe dönüşüyor" diye konuştu.

"İhbar edene ceza uygulanmasın"

İçişleri Bakanlığının ve Ulaştırma Komisyonu üyelerinin konuyu tekrar gözden geçirmesini talep eden Başkan Özkan, şunları kaydetti:

"Korsan denetimlerinde ihbar edene ceza uygulanmamasını talep ediyoruz. Çünkü aracı durdurduğunuzda, cebinden 4 bin lira ceza ödemek istemeyen bir kişinin aracın korsan olduğunu kabul etmesi çok zordur. Dolayısıyla mevcut uygulamanın bir yaptırımı kalmıyor. Bu nedenle korsan denetimlerinde ihbar eden müşteriden ceza alınması uygulamasının gözden geçirilmesi ve araçlara binenlerin bunu vatandaşlık göreviyle bildirmelerini teşvik edecek bir düzenleme yapılması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

İzmir olarak durumun farkında olduklarını aktaran Özkan, "Diğer illerle yaptığımız toplantılarda da gördük ki korsan araca binip kendi cebinden ceza ödememek için bunu inkar eden, gerçeği söyleyemeyen birçok vatandaşımız var. Herkes bütçesini düşünmek zorunda. Bu mağduriyetin giderilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir Şoförler Odası Başkanı Özkan: Korsan taşımacılıkta ihbar eden vatandaşa 3 bin 870 lira ceza uygulanmasın - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Şoförler Odası Başkanı Özkan: Korsan taşımacılıkta ihbar eden vatandaşa 3 bin 870 lira ceza uygulanmasın - Son Dakika
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