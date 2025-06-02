İzmir Şoförler Odası'ndan Taksicilere Grev Döneminde Dayanışma Çağrısı - Son Dakika
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İzmir Şoförler Odası'ndan Taksicilere Grev Döneminde Dayanışma Çağrısı

İzmir Şoförler Odası\'ndan Taksicilere Grev Döneminde Dayanışma Çağrısı
02.06.2025 12:10  Güncelleme: 12:12
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerdeki grev nedeniyle toplu ulaşımda yaşanan aksaklıklar sonrası İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, taksicilere vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için özverili olmaları çağrısında bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bazı iştiraklerde çalışan personelin başlattığı grev nedeniyle kent genelinde toplu ulaşımda yaşanan aksaklıklar üzerine İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan taksicilere çağrıda bulundu. Özkan "Vatandaşlarımızın evlerine, işlerine ve acil ihtiyaç noktalarına güvenle ulaşabilmeleri için ücretlendirme ve diğer tüm konularda gerekli özveriyi gösterelim. Kısa mesafe ya da yolcu seçme gibi uygulamalardan kesinlikle kaçınalım." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de çalışan 23 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma olmayınca 29 Mayıs'ta başlayan grev devam ediyor. Grevle ilgili ulaşımda yaşanan aksaklıklara ilişkin vatandaşın mağdur olmaması için İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasından taksici esnafına çağrı yapıldı.

"Vatandaşlarımız mağdur olmasın diye sahadayız"

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, mağduriyet yaşayan İzmirlilerin ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması için taksici esnafına büyük sorumluluk düştüğünü belirterek, "Kentimizde devam eden grev süreci nedeniyle toplu taşımada ciddi aksamalar yaşandığını biliyoruz. Bu süreçte İzmir halkının mağdur olmaması adına tüm taksici esnafımıza çağrımızdır: Vatandaşlarımızın evlerine, işlerine ve acil ihtiyaç noktalarına güvenle ulaşabilmeleri için ücretlendirme ve diğer tüm konularda gerekli özveriyi gösterelim. Kısa mesafe ya da yolcu seçme gibi uygulamalardan kesinlikle kaçınalım. Taksimetre harici hiçbir keyfi ücret talep edilmemelidir."

"Esnafımız her zaman halkının yanında"

Özkan, İzmir'in her zor döneminde olduğu gibi bu süreçte de dayanışma ruhuyla hareket edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bugün birlik olma günüdür. İzmir'in güçlü toplumsal dayanışmasını bu süreçte bir kez daha hep birlikte gösterelim. Taksici esnafı olarak her zaman halkımızın yanındayız. Gönülden hizmet eden meslektaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum." dedi.

"Başkan Tugay'ın yanındayız"

Açıklamasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a da destek mesajı veren Özkan, "Bizler İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası olarak Sayın Başkanımız Cemil Tugay'ı her zaman destekliyoruz. İzmir'i daha yaşanabilir ve çağdaş bir kent haline getirmek adına atılan her adımda iş birliğine ve yapıcı diyaloğa hazırız. Bu süreçte halkımızın ve belediyemizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Son olarak tüm kamuoyuna seslenen Başkan Erkan Özkan, İzmir'in bu geçici sıkıntıyı da esnafıyla, halkıyla ve yöneticileriyle birlikte aşacağını vurgulayarak, "İzmir halkı ve esnafı el ele verdiğinde üstesinden gelinemeyecek hiçbir sorun yoktur. Bugün bu dayanışmayı güçlendirme zamanıdır." dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir Şoförler Odası'ndan Taksicilere Grev Döneminde Dayanışma Çağrısı - Son Dakika

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