İzmir Urla'da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

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(İZMİR)- İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesi Bademler Mahallesi'nde bugün saat 16.08'de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ormanlık alana sıçradı.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 6 su ikmal, 2 dozer ve 2 yer ekibi ile müdahaleye ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.