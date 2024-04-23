İzmir Valisi, 23 Nisan\'da makamını 10 yaşındaki öğrenciye teslim etti

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İzmir Valisi Süleyman Elban, makamını temsili olarak 10 yaşındaki Eda Arabacı'ya teslim etti. Valilik koltuğuna oturan Eda, okullarda robotik kodlama eğitiminin yaygınlaşmasını istediğini söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, İzmir Valisi Süleyman Elban, Konak Güzelyalı Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi, 10 yaşındaki Eda Arabacı'ya valilik makamını temsili olarak teslim etti. Valilik koltuğuna oturan Arabacı'nın ilk talebi ise kendi okulunda eğitimini gördükleri robotik kodlama eğitiminin yaygınlaşarak her okulda olmasını gerektiği oldu. Daha sonra okul yakınlarına halı saha ve voleybol sahası yapılmasını isteyen Eda Arabacı, telefonla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlanarak talebini kendilerine iletti.

"Atatürk'ün çocukları olmamızdan dolayı gurur duyuyorum"

Valilik makamında hazırladığı konuşmasını da okuyan Eda Arabacı, "Bugün burada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için toplandık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu bayramı bize armağan etmesi ve bizim de Atatürk'ün çocukları olmamızdan dolayı gurur duyuyorum. Türkiye Yüzyılında bize emanet edilen cumhuriyetimizi geliştirmek için çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca bizleri makamında ağırlayan, makamın asıl sahibi olan Valimize tüm çocuklara adına teşekkür ediyoruz. Bizler vatan bayrak sevgisini ve sorumluluk bilincini değerli öğretmenlerimizden ve sevgili ailelerimizden öğreniyoruz. Bugünün küçükleri, yarının büyükleri olarak bizlere gösterilen değer ve sevgiye layık olmak için gayret göstereceğiz" açıklamasında bulundu. - İZMİR