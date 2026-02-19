İzmir Valisi Elban İlk İftarda Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluştu - Son Dakika
İzmir Valisi Elban İlk İftarda Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluştu

19.02.2026 21:32
İzmir Valisi Süleyman Elban, Ramazan ayının ilk iftarında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Konak ilçesindeki İzmir Polis Moral Eğitim Merkezi'nde düzenlenen iftar programında Vali Elban, masaları gezerek şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti. Programda semazen gösterisi gerçekleştirildi, Kur'an-ı Kerim okundu ve İzmir İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından dua edildi.

Konuşmasında şehit aileleri ve gazilerin Ramazan ayını tebrik eden Elban, Türkiye'nin çok özel bir coğrafyada bulunduğunu belirterek, bu toprakların sıradan olmadığını ifade etti. Vali Elban konuşmasına şunları kaydetti:

"Çok özel bir coğrafyada yaşıyoruz. Dünyada eşi benzeri olmayan bir toprak parçasında yaşıyoruz. Bu öyle bir toprak parçası ki bunun adı dünyada çok az adlandırılan ama bizim iliklerimize kadar yaşadığımız bir kavram olan vatandır. Çünkü bir toprak parçasının size hiç kimseden kalmaması ve mücadeleyle kazanmanız lazım. Sadece mücadeleyle almanız yetmiyor aynı zamanda kan vererek, can vererek korumanız lazım. Bütün bunları yapabilmeniz için vatan söz konusu olduğunda canını, her şeyini feda etmeye hazır bir millet olması lazım. Allah'a hamdolsun, biz böyle bir milletiz. Allah'a hamdolsun, biz böyle bir milletin ferdiyiz. Bu coğrafyada yaşayan bu milletin ailesinde terörde, Kıbrıs'ta, Kore'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale'de, Birinci Dünya Savaşı'nda şehit olmayan, gazilik mertebesine ulaşmamış bir hane yoktur. Burada 'şehit ailesi' dediğimizde, 'gazi' dediğimizde aslında herkes birbirine kendini anlatıyor. Tek farkı var; bazılarımızın şehadeti ve gaziliği daha yeni, bazılarınınki daha eski. Ama hepsi bu ülkenin toprağına toprak olmuş, harcına harç olmuş ve bu güzel vatanın vatan olmasına, bu devletin devlet olarak ilelebet payidar kalmasına şanlı al bayrağımızın göklerde nazlı nazlı dalgalanmasına ve kutsal ezanımızın o mübarek minarelerden sürekli yükselmesine vesile olacaktır."

22:34
