İzmir Valisi İEÜ'yü Ziyaret Etti - Son Dakika
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İzmir Valisi İEÜ'yü Ziyaret Etti

İzmir Valisi İEÜ\'yü Ziyaret Etti

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Ekonomi Üniversitesi'ni ziyaret ederek kampüste yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Elban, üniversitenin yeni kampüs projesi ve bilimsel çalışmaları hakkında detaylı bilgiler aldı. Ayrıca, gençlere desteklerinin süreceğini vurguladı ve başarılar diledi.

30.04.2024 10:52
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İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Ekonomi Üniversitesini (İEÜ) ziyaret ederek kampüste incelemelerde bulundu. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu ve İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener ile Rektör Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, Vali Elban'a Güzelbahçe'de inşa edilecek yeni kampüs projesi başta olmak üzere üniversitede yapılan son çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi. 'Tesla Laboratuvarını' gezerek uzay, genetik ve makine gibi farklı alanlarda yapılan çalışmaları detaylıca inceleyen Vali Elban, akademisyenler ve öğrencilerle sohbet etti.

Vali Elban'a üniversiteyle ilgili bilgilerin aktarıldığı sunumda İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İEÜ Mütevelli Heyet Üyesi Cemal Elmasoğlu, İEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Çiğdem Kentmen Çin, Prof. Dr. Levent Eren ve Prof. Dr. Aslı Ceylan Öner, İEÜ Genel Sekreter Yardımcısı Volkan Koç ve İZTO Genel Koordinatörü Pınar Karayılanoğlu da yer aldı.

Gençlerimizin daima yanındayız

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Türkiye'nin hızlı gelişimini sürdürerek yoluna güçlü bir şekilde devam etmesi için gençlere önemli görevler düştüğünü belirtti. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlerin yanında yer almaya, onları desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Vali Elban, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde yürütülen projelerin de yakından takipçisi olacaklarını vurguladı. Vali Elban, bilimsel anlamda İzmir'den tüm Türkiye'ye örnek olacak yeni çalışmaların hayata geçeceğine yürekten inandığını belirterek, öğrencilere ve öğretim üyelerine başarılar diledi.

23 yıllık gurur

Vali Elban'ı İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde ağırlamaktan dolayı duydukları memnuniyeti ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, "14 Nisan 2001 tarihinde eğitim vermeye başlayan üniversitemiz, kısa bir süre önce 23'üncü yaşını kutlamanın gururunu yaşadı. Ege'nin ilk vakıf üniversitesi olarak başladığımız 23 yıllık bu yolculuğa; çok sayıda başarıyı, sevinci ve yeniliği sığdırdık. Ülkemizin önde gelen, en çok tercih edilen üniversiteleri arasına adımızı yazdırdık. Başta Valiliğimiz olmak üzere kentimizdeki tüm paydaşlarımızla üniversitemizin başarısını daha da ileri noktalara taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Birçok projemizi aktardık

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Abacıoğlu, ziyareti dolayısıyla Vali Elban'a teşekkür ederek, "Sayın Valimize, Güzelbahçe'de inşa edeceğimiz yeni kampüs projemizin yanı sıra Beyaz Köşk Anaokulu, Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, sağlıklı kampüs, öğrenci değişimleri, ulusal ve uluslararası alandaki birçok çalışmamız hakkında detaylıca bilgilendirmede bulunduk. Gelecek hedeflerimizi aktardık. Kendisinin çok değerli görüş ve önerilerinden istifade ettik. Valimiz; gençlerimize ve şehrimize katkı sağlayacak her projede, elinden gelen tüm desteği sağlayacağını ifade etti. Kendisine, üniversitemiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir Valisi İEÜ'yü Ziyaret Etti - Son Dakika

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