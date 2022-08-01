İzmir yerel: Çeşme Belediyesi, İki Kafe Daha Açtı - Son Dakika
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İzmir yerel: Çeşme Belediyesi, İki Kafe Daha Açtı

01.08.2022 13:13
İzmir yerel: Çeşme Belediyesi, İki Kafe Daha Açtı

İzmir haberler: Sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalarına devam eden Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, 2 yeni tesisi daha hizmete soktu. Belediye şirketine ait Alaçatı Değirmen Kafe ve Hacımemiş Kafe, Çeşmeliler’in kullanımına açıldı.

Sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalarına devam eden Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, 2 yeni tesisi daha hizmete soktu. Belediye şirketine ait Alaçatı Değirmen Kafe ve Hacımemiş Kafe, Çeşmeliler'in kullanımına açıldı.

Çeşme'de halkçı belediyecilik anlayışıyla yaptığı hizmetlerle adından söz ettiren Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, belediye şirketi ÇEŞTUR'daki 8 işletme sayısını 10'a çıkardı. Tekke Plaj ve Restoran, Seyir Et Kafe, Şifne Termal Otel Restoran, Alaçatı Kafe, Meydan Kafe, Taş İskele, Ilıca Kafe ve Dalyan Kafe'den sonra Alaçatı Değirmen Kafe ve Hacımemiş Kafe de Çeşmeliler'in hizmete girdi.

"GENÇLERİMİZE 12 AY İŞ İMKANI SAĞLIYORUZ"

Başkan Oran, "Belediyemiz bünyesinde, kentimizin farklı noktalarında 10 kafeterya ve restoranı hizmete soktuk. 250 Çeşmeli gencimize, 12 ay iş imkanı sağladığımız bu işletmelerle halkımıza kaliteli hizmet veriyoruz, Çeşme pahalı algısına son veriyoruz. Toplumcu belediyecilik anlayışıyla, toplumun tüm kesimlerinin Çeşme'nin güzellikleriyle buluşmasına olanak sağlıyoruz. Benim Çeşme ailem Alaçatı'da oturup 3 liraya çay, 9 liraya kahve içebilecek" dedi.

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Kaynak: ANKA

Çeşme, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir yerel: Çeşme Belediyesi, İki Kafe Daha Açtı - Son Dakika

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