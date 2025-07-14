İzmirli Mimarlar Fransa'da Yarıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İzmirli Mimarlar Fransa'da Yarıştı

İzmirli Mimarlar Fransa\'da Yarıştı
14.07.2025 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaşar Üniversitesi öğrencileri, Saint-Gobain Yarışması'nda Türkiye'yi temsil ederek ödül kazandı.

İzmirli genç mimarlar Fransa'da düzenlenen ve 1665 yılında Versailles Sarayı'nın camlarını üretmek üzere kurulan küresel ölçekli Saint-Gobain Firması'nın düzenlediği 2025 Uluslararası Mimarlık Öğrencileri Yarışması'nda ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşattı.

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, Fransa'da 33 ülkeden 200'ü aşkın üniversitenin katıldığı Saint-Gobain Uluslararası Mimarlık Öğrencileri Yarışması'nda Türkiye'yi temsil ederek, sürdürülebilirlik temalı projeleriyle uluslararası alanda büyük takdir topladı.

1665'de Versailles Sarayı için kuruldu

Versailles Sarayı'nın camlarını üretmek için 1665 yılında kurulan ve bugün 79 ülkede faaliyet gösteren Saint-Gobain'in Fransa'nın Nord-Isre bölgesinde gerçekleştirdiği yarışmada, 33 ülkeden 200'ü aşkın üniversite, "Gençliği Çekmek" teması doğrultusunda projeleriyle yarıştı.

Yarışmanın Türkiye ayağında birinciliği kazanan Yaşar Üniversitesi öğrencileri Ecenaz Adıgüzel, Sıla Yaren Kurt ve Ahmet Okuş, danışman öğretim üyesi Matthieu Joseph Pedergnana rehberliğinde geliştirdikleri projeyle uluslararası finale katılmaya hak kazandı. Projeleriyle hem jüri üyelerinden hem de katılımcılardan övgü aldı. Türkiye jüri kurulunda, Dr. Murat Sönmez (TOBB ETÜ), Prof. Dr. Ali Murat Tanyer (ODTÜ), Doç. Dr. Duygu Erten (TURKECO), Kutlu İnanç Bal (2x1 Mimarlık) ve Y. Mimar Kubilay Büyüklü (Saint-Gobain Türkiye) yer aldı.

Sürdürülebilirlik ve yerel kültüre saygı

"Commune Ground" adlı projede, Chimilin bölgesinde bulunan eski bir okul binasının, yerel malzeme ve inşa teknikleriyle yeniden işlevlendirilmesi ve Villefontaine'deki Les Grands Ateliers alanına entegre edilmesi hedeflendi. Proje, enerji verimliliği, düşük karbon ayak izi ve kullanıcı konforunu önceleyen tasarımıyla dikkat çekti.

Öğrenciler, yerel doğal malzemeleri kullanarak hem estetik açıdan güçlü hem de çevresel duyarlılığı yüksek bir tasarım ortaya koydu. Bölgenin kültürel ve mekansal dokusuna saygı gösterilmesi, projenin en dikkat çeken yönlerinden biri oldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Türkiye, Kültür, Enerji, Fransa, Eğitim, Yerel, Mimar, izmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmirli Mimarlar Fransa'da Yarıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran basını: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İsrail saldırısında yaralandı İran basını: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İsrail saldırısında yaralandı
“Hesap“ kavgasında kadın turistleri darbedip yerde tekmelediler "Hesap" kavgasında kadın turistleri darbedip yerde tekmelediler
AK Parti’den “Terörsüz Türkiye“ mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak AK Parti'den "Terörsüz Türkiye" mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak
Kartalkaya faciasında evladını kaybeden acılı anne, mahkemede korkunç gerçeği ortaya çıkardı Kartalkaya faciasında evladını kaybeden acılı anne, mahkemede korkunç gerçeği ortaya çıkardı
AK Parti’den Pervin Buldan’ın “Bu ittifak süreç ittifakı“ sözlerine yanıt AK Parti'den Pervin Buldan'ın "Bu ittifak süreç ittifakı" sözlerine yanıt
Kredi kartı sahiplerine müjde Limitler artıyor, vadeler uzuyor Kredi kartı sahiplerine müjde! Limitler artıyor, vadeler uzuyor
Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu
Macaristan’ın en eski kütüphanesini böcekler istila etti Macaristan'ın en eski kütüphanesini böcekler istila etti
Türkiye’nin gıda devi konkordato ilan etti Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti
Ankara’da 1’i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili vahim iddia Ankara'da 1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili vahim iddia
Denize uçan lüks cipin üzerinde dakikalarca kurtarılmayı bekledi Denize uçan lüks cipin üzerinde dakikalarca kurtarılmayı bekledi

07:28
Asgari ücrete ’çifte’ zam talebi AK Partili vekiller Kabine’ye iletti
Asgari ücrete 'çifte' zam talebi! AK Partili vekiller Kabine'ye iletti
07:06
Chelsea - PSG maçının sonunda ortalık karıştı Luis Enrique, yıldız futbolcuya vurdu
Chelsea - PSG maçının sonunda ortalık karıştı! Luis Enrique, yıldız futbolcuya vurdu
02:38
Şile Belediyesi soruşturmasında Başkan Kabadayı ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı
Şile Belediyesi soruşturmasında Başkan Kabadayı ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı
17:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?
17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor
17:01
Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor
Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor
16:43
Adana’da ilginç kavga: Telefonunu alan arkadaşını yol kenarında boğdu
Adana'da ilginç kavga: Telefonunu alan arkadaşını yol kenarında boğdu
16:13
Bakan Ersoy duyurdu Antalya’da son 5 yılın temmuz ayı turist rekoru kırıldı
Bakan Ersoy duyurdu! Antalya'da son 5 yılın temmuz ayı turist rekoru kırıldı
15:47
AKOM uyardı İstanbul’da sıcaklıklar perşembe günü zirve yapacak
AKOM uyardı! İstanbul'da sıcaklıklar perşembe günü zirve yapacak
14:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile görüştü
14:30
Yangın davasında boğaz düğümleyen sözler: Kızımı piliç kamyonunda ceset torbalarının içinden aldım
Yangın davasında boğaz düğümleyen sözler: Kızımı piliç kamyonunda ceset torbalarının içinden aldım
14:13
Denize uçan lüks cipin üzerinde dakikalarca kurtarılmayı bekledi
Denize uçan lüks cipin üzerinde dakikalarca kurtarılmayı bekledi
14:01
Ankara’da 1’i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili vahim iddia
Ankara'da 1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili vahim iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2025 09:47:09. #7.13#
SON DAKİKA: İzmirli Mimarlar Fransa'da Yarıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.