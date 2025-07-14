İzmirli Mimarlar Fransa\'da Yarıştı

İzmirli genç mimarlar Fransa'da düzenlenen ve 1665 yılında Versailles Sarayı'nın camlarını üretmek üzere kurulan küresel ölçekli Saint-Gobain Firması'nın düzenlediği 2025 Uluslararası Mimarlık Öğrencileri Yarışması'nda ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşattı.

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, Fransa'da 33 ülkeden 200'ü aşkın üniversitenin katıldığı Saint-Gobain Uluslararası Mimarlık Öğrencileri Yarışması'nda Türkiye'yi temsil ederek, sürdürülebilirlik temalı projeleriyle uluslararası alanda büyük takdir topladı.

1665'de Versailles Sarayı için kuruldu

Versailles Sarayı'nın camlarını üretmek için 1665 yılında kurulan ve bugün 79 ülkede faaliyet gösteren Saint-Gobain'in Fransa'nın Nord-Isre bölgesinde gerçekleştirdiği yarışmada, 33 ülkeden 200'ü aşkın üniversite, "Gençliği Çekmek" teması doğrultusunda projeleriyle yarıştı.

Yarışmanın Türkiye ayağında birinciliği kazanan Yaşar Üniversitesi öğrencileri Ecenaz Adıgüzel, Sıla Yaren Kurt ve Ahmet Okuş, danışman öğretim üyesi Matthieu Joseph Pedergnana rehberliğinde geliştirdikleri projeyle uluslararası finale katılmaya hak kazandı. Projeleriyle hem jüri üyelerinden hem de katılımcılardan övgü aldı. Türkiye jüri kurulunda, Dr. Murat Sönmez (TOBB ETÜ), Prof. Dr. Ali Murat Tanyer (ODTÜ), Doç. Dr. Duygu Erten (TURKECO), Kutlu İnanç Bal (2x1 Mimarlık) ve Y. Mimar Kubilay Büyüklü (Saint-Gobain Türkiye) yer aldı.

Sürdürülebilirlik ve yerel kültüre saygı

"Commune Ground" adlı projede, Chimilin bölgesinde bulunan eski bir okul binasının, yerel malzeme ve inşa teknikleriyle yeniden işlevlendirilmesi ve Villefontaine'deki Les Grands Ateliers alanına entegre edilmesi hedeflendi. Proje, enerji verimliliği, düşük karbon ayak izi ve kullanıcı konforunu önceleyen tasarımıyla dikkat çekti.

Öğrenciler, yerel doğal malzemeleri kullanarak hem estetik açıdan güçlü hem de çevresel duyarlılığı yüksek bir tasarım ortaya koydu. Bölgenin kültürel ve mekansal dokusuna saygı gösterilmesi, projenin en dikkat çeken yönlerinden biri oldu. - İZMİR