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İzmirli Yağız Avcıoğlu, dünya şampiyonasında bronz madalya kazandı - Son Dakika
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İzmirli Yağız Avcıoğlu, dünya şampiyonasında bronz madalya kazandı

İzmirli Yağız Avcıoğlu, 5 yaşında salsaya başlayarak müzik ve dansla tanıştı. Uluslararası Dans Örgütü tarafından düzenlenen dünya şampiyonasında 'bale' kategorisinde üçüncü olarak Türkiye'yi gururlandırdı. Avcıoğlu, disiplinli çalışması ve dansa olan bağlılığıyla birçok başarı elde etti. Şimdi ise Avrupa şampiyonası için hazırlıklara başladı.

İzmirli Yağız Avcıoğlu, dünya şampiyonasında bronz madalya kazandı
03.01.2024 - 11:17,
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Henüz 5 yaşında international salsaya başlayarak müzik ve dansla tanışan İzmirli Yağız Avcıoğlu, çocukluk tutkusunu dünya çapında büyük bir başarıya dönüştürdü. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Bölümü öğrencisi Yağız Avcıoğlu, Uluslararası Dans Örgütü (IDO) tarafından Belçika'nın ev sahipliğinde düzenlenen dünya şampiyonasında 'bale' kategorisinde üçüncü olarak Türkiye'yi gururlandırdı.

Ailesi tarafından çocuk yaşta dans kulübüne yazdırılan ve international salsa ile kariyerine başlayan 19 yaşındaki Yağız Avcıoğlu, yeteneğiyle kısa sürede fark oluşturdu. Salsa, modern dans ve balede gelişimini sürdüren Yağız, disiplinli çalışması, azmi, dansa olan bağlılığıyla başarı basamaklarını hızla çıktı. Madalyaları art arda toplayan Avcıoğlu, ulusal düzeydeki organizasyonlarda şimdiye kadar modern dans, jazz ve salsa branşlarında tam 11 birincilik, 15 kez de ikincilik elde etti.

Neredeyse haftanın her günü dans antrenmanı yapan, yemek programından sosyal yaşamına kadar birçok konuyu dansa göre şekillendiren İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencisi Yağız, hayalini kurduğu uluslararası madalyaya da ulaştı. Türkiye'yi Belçika'da başarıyla temsil eden Avcıoğlu, birbirinden iddialı dansçıların yer aldığı dünya şampiyonasında 'bale' kategorisinde bronz madalyaya ulaşarak genç yaşında tarihi bir başarıya imza attı.

Çalışmalarını salsa, modern dans ve bale alanında yoğunlaştıran Avcıoğlu, ödül aldığı için çok mutlu ve gururlu olduğunu ifade ederek, "Dans, benim hayattaki en büyük tutkum. Danstan, müzikten besleniyorum. Enerjimi, motivasyonumu dansla sağlıyorum. Dans sayesinde ruhumu dinlendiriyorum. Bu tutkum, üniversitede bana burslu olarak eğitim alma şansı sağladı. Bu yüzden ayrıca mutluyum" dedi.

Belçika'ya gitmeden önce de madalya alacağına çok inandığını belirten Avcıoğlu, "Belçika'da şampiyonanın yapılacağı salona ayak bastığımda heyecanlandım. Kalp atışımın hızlandığını hissettim ama içimden de 'Buradan madalya almadan dönmeyeceğim' dedim. Beni olumlu yönde etkileyen bir heyecanım vardı. Kendime güvendim, 'En sevdiğin işi en iyi şekilde yap, çık kendini göster' diyerek performansımı sergilemeye başladım. Oldukça iyiydim. Bunun sonucunda finale kalan 3 kişiden biri olduğum belirlendi. Hayatım boyunca unutmayacağım bir andı. Finaldeki değerlendirme neticesinde üçüncü ilan edildim. Elbette bu çok güzel bir sonuç" diye konuştu.

Bu yıl sonunda Polonya'da düzenlenecek Avrupa şampiyonası için şimdiden hazırlıklara başladığını ifade eden Avcıoğlu, "Bir dansçı olarak hedefim bitmez, bitmemeli. Bu yıl sonunda yapılacak şampiyonada birinciliğe ulaşmak hedefiyle çalışmalarımı sürdürüyorum. Dansı uzun yıllar daha devam ettirmek istiyorum. Tüm bunları yaparken eğitimimi de çok önemsiyorum. Şu anda hazırlık sınıfındayım. Kariyerim için çok net ifadeler söylemek için henüz erken. Ancak dans ve iş hayatını başarıyla sürdürebileceğime, bu konuda örnek olabileceğime inanıyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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