İzmirliler 'İzmir sana kanım feda' diyecek - Son Dakika

İzmir'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Kızılay İzmir Şubesi ve Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle "İzmir Sana Kanım Feda" adlı kan bağışı kampanyası için protokol imzalandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, imzalanan protokol sayesinde okullarda bilinç oluşmasıyla birlikte kan bağışına karşı toplumsal bir duyarlılık sağlanacağına inandığını söyleyerek, İzmirlileri kan bağışı yapmaya davet etti.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir Kızılay Şube Başkanlığı ve Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü; 'İzmir Sana Kanım Feda' kan bağışı kampanyası ile yeni bağışçılar ve daha çok kan bağışı toplamayı hedefliyor. Adı geçen kurumlar, Ege Bölgesi'nin kan ihtiyacının karşılanması amacıyla hayata geçirdikleri projenin protokolünü, İzmir Valiliği himayesinde, Vali Yavuz Selim Köşger ile birlikte imzaladı. Valilikte gerçekleşen imza töreninde konuşan Vali Köşger, hayati önem taşıyan bir konuda hayırlı bir iş olarak nitelendirdiği bir protokol için bir araya geldiklerini belirterek, kan vermenin önemine işaret etti.

Vali Köşger'den kan bağışı daveti

Kan bağışının toplum sağlığı yanında, toplumsal dayanışma, birlik ve beraberlik açısından da önemli olduğunu vurgulayan Vali Köşger, "Kan bağışı ile vatandaşlarımız hem başka insanların yaşamlarını sürdürmelerine vesile olacak hem de yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma gibi milletimizde ziyadesiyle bulunan güzel hasletlerimiz açığa çıkacaktır. Kendi canından, kanından başkalarına bağış yapmayı çok kıymetli ve takdire şayan bir davranış olarak değerlendiriyorum. İzmirli hemşehrilerimizi, gençlerimizi, kan bağışı konusunda daha duyarlı olmaya ve sağlık durumları elverdiği ölçüde düzenli olarak kan bağışı yapmaya davet ediyorum" dedi.

Vali Köşger, imzalanan protokol sayesinde, okullarda gerekli bilince erişen öğrencilerin ve öğretmenlerin, ailelerini de bilinçlendireceğine, böylelikle de toplum genelinde yaygın bir duyarlılık sağlanacağına inandığını sözlerine ekledi.

Kan bağışı bilinci oluşturmak amaçlanıyor

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür ise, protokolün amaçlarından söz ederek, "2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı içerinde yapılacak olan kampanyalar için valiliğimiz himayesinde projemizin protokolünü imzaladık. Öğrenci, öğretmen ve velilerde kan bağışı bilinci oluşturmak, çocukları Kızılay ile tanıştırmak ve sosyal projelerde yer almalarını sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Baykalmış: "5 okulumuza özel eğitim sınıfı yapacağız"

Türk Kızılay İzmir İl Başkanı Kerem Baykalmış da proje kapsamında 2016 yılından bu yana İzmir'de yapılan kampanyalarda 30 ilçedeki 938 okulda 50 bin 316 ünite kan bağışı alındığını açıklayarak, "Kampanya sonucunda özellikle kadın kan bağışçı oranı yüzde 13'ten yüzde 47'ye çıkmış ve ülkemizde bu konuda rekor kırılmıştır. Birçok yeni bağışçı da kazanılmıştır. Bugün imzaladığımız protokol kapsamında; İzmir'de en fazla kan bağışı yapan Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 5 okulumuza, Türk Kızılay İzmir Şube Başkanlığı olarak özel eğitim sınıfı yapacağız. Tüm veli, öğretmen ve vatandaşlarımızı kan bağışı kampanyalarımıza katılmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hedef istikrarlı kan stoğu oluşturmak

Protokol sayesinde, vatandaşların bilinçlendirilmesi ve kan bağışı alınması yanında, özellikle kan sıkıntısı çekilen kış aylarında yeterli kan stoğu da sağlanacağının altını çizen Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Barış Dolaş, "Kampanyamız aracılığı ile kan bağışında sürdürebilirliği artırmış olacağız. Bu kampanyanın okullarımızda geleneksel hale gelmesi, böylece düzenli ve yeni bağışçı kazanarak istikrarlı kan stoğu oluşturmak diğer amaçlarımız arasındadır" diye konuştu.

Protokolün devreye girmesiyle birlikte okullarda kampanya ile ilgili çalışmaların kısa sürede başlatılacağı bildirildi. - İZMİR