İZMİRMARAŞDER'de Safa Narlı Yeniden Başkan
İZMİRMARAŞDER'de Safa Narlı Yeniden Başkan

İZMİRMARAŞDER\'de Safa Narlı Yeniden Başkan
17.04.2026 22:42
Safa Narlı, İzmir Kahramanmaraş Derneği genel kurulunda %90 oyla yeniden başkan seçildi.

İzmir Kahramanmaraş Kültür Turizm Dayanışma Derneğinin olağan genel kurulunda mevcut başkan Safa Narlı, üyelerin büyük çoğunluğunun oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi. Narlı, "Yüzde 90 gibi güçlü bir üye katılımıyla bu genel kurulu gerçekleştirmiş olmamız birlik ruhunun göstergesidir, bizim anlayışımızda hizmet etmek, birlik olmak ve kardeşlik vardır" dedi.

İzmir'de faaliyet gösteren İzmir Kahramanmaraş Kültür Turizm Dayanışma Derneğinin (İZMİRMARAŞDER) olağan genel kurulu, üyelerin yoğun katılımıyla tamamlandı. Üyelerin büyük çoğunluğunun oyunu alarak güven tazeleyen Safa Narlı, sivil toplum kuruluşlarının dayanışma ve yardımlaşmanın teminatı olduğunu belirtti. Narlı, "Bugün burada İZMİRMARAŞDER çatısı altında bir araya gelmek ve sizlerin teveccühüyle yeniden bu göreve layık görülmek benim için büyük bir onurdur. Rabbime hamd ediyorum, sizlere gönülden teşekkür ediyorum. Yüzde 90 gibi güçlü bir üye katılımıyla bu genel kurulu gerçekleştirmiş olmamız, aramızdaki muhabbetin ve birlik ruhunun en güzel göstergesidir" diye konuştu.

Yeni yönetim kurulu duyuruldu

Konuşmasında yeni yönetim kurulunda yer alan isimleri de açıklayan Narlı, "DSİ Bölge Müdür Yardımcımız Abdulkadir Şahin, Foça Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Güdüklü, Prof. Dr. Sacit Nuri Görgel, AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, MHP İzmir İl Yöneticisi ve Ege Bölgesi Otobüsçüler Derneği Başkan Yardımcısı Taner Sönmez, İYİ Parti Gaziemir İlçe Başkanı Mehmet Kaya, Maden-İş Sendikası Ege Bölge Başkanı Vedat Akçul, Sağlık-Sen İl Başkan Vekili Vakkas Kara, TÜİK Bölge Müdürlüğü Yüksek İstatistikçisi Müslüm Mutlu, İzmir Vadeli İşlem Borsası kurucularından Emir Çetinkaya ve Makine Yüksek Mühendisi Mehmet Ali Günay ile birlikte; İzmir'imizin iş dünyasından ve farklı alanlardan kıymetli hemşehrilerimiz de yönetimimizde yer almıştır" ifadelerini kullandı.

"Güvene layık olmak için daha çok çalışacağız"

Yeni dönemde liyakatli bir kadro ile yola devam edeceklerini vurgulayan Narlı, "Kültürümüze sahip çıkan, değerlerimizi yaşatan ve dayanışmayı büyüten bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Bizim anlayışımızda hizmet etmek, birlik olmak ve kardeşlik vardır. İnşallah bu birlik ruhunu koruduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur. Kapımız da gönlümüz de her zaman sizlere açık olacaktır. Bu güvene layık olmak için daha çok çalışacağız. Bu vesileyle yeni dönemin tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, desteklerinizi bekliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Sivil Toplum, Turizm, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İZMİRMARAŞDER'de Safa Narlı Yeniden Başkan - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
SON DAKİKA: İZMİRMARAŞDER'de Safa Narlı Yeniden Başkan - Son Dakika
