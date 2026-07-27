Valilikten İzmit Belediyesi açıklaması: "Başkan vekili 30 Temmuz’da seçilecek"

Kocaeli Valiliği, görevden uzaklaştırılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yerine görev yapacak belediye başkan vekilinin 30 Temmuz Perşembe günü seçileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Hürriyet'in ardından başlatılan hukuki sürece ilişkin detaylar paylaşıldı.

Yeni başkan vekilinin belirlenmesi için İzmit İlçe Belediye Meclisinin toplanacağı belirtilen açıklamada, "İzmit İlçe Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 15.00'te toplanarak Belediye Başkan Vekilini seçecektir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, söz konusu seçim tamamlanıncaya kadar Belediye Başkan Vekilliği görevinin, kanun gereği İzmit Belediyesi Meclis Birinci Başkan Vekili tarafından yerine getirileceği kaydedildi.