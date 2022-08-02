Seka Kağıt Fabrikası Elektrik Bakım Bölümünden emekli, dönemin Seka Bandosu Şefi merhum Mehmet Kökten'in eşi, Emekli Albay Faruk Kökten, Filiz Batu ve İzmit Lisesi Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Güniz Kökten'in anneleri Ayşe Kökten yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı 94 yaşında hayatını kaybetti. Merhume Kökten'in cenazesi Fevziye Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilirken İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, cenaze namazı öncesi Ayşe Kökten'in ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Kaynak: ANKA

Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Başkan Hürriyet, Kökten Ailesine Başsağlığı Diledi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.