İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet: Belediye başkanlığı zor ama keyifli

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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet belediye başkanlığının zor ama keyifli olduğunu belirterek, "Geçen dönem hesap yaptık. Kiralama fiyatının 3'te birine satın alabildiğimizi gördük. Belediyede müdürler ve başkan yardımcılarımızın makam araçlarını kaldırdık. Havuz sistemi üzerinden araç alarak kullanıyor yöneticiler araçları" dedi.

Habertürk Televizyonunda açıklamalarda bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, soruları da cevapladı. Geçtiğimiz dönem 15 yıl sonra CHP'nin ilk defa belediye kazandığını hatırlatan Fatma Kaplan Hürriyet, "Bu dönem ise halkımız bize meclis çoğunluğunu verdi. Öncelikle meclis grubumuzu aktif hizmet üretmekle ilgili konumlandırdık. Güçlü bir kadro hareketi oluşturduk. Müdürlerimizi belirledik. Hızlıca bir aksiyon planı çıkardık. Geçmiş dönemde ihtiyacımız olan birçok maddeyi ilk meclisimizde geçirdik meclisten. Halk yararına olan maddelerimizi geçirerek onların hizmete aktarılmasıyla ilgili çalışmalarımıza başladık" diye konuştu.

Çocuk ve kadın öncelikli çalışmalar

Çocuk ve kadın öncelikli efektif çalışmalar yaptıklarını söyleyen Fatma Kaplan Hürriyet, "Biz bir otopark projesinde bile kadınların daha güvenli bir imkana sahip olması adına hareket ediyoruz. Kadın başkanların daha çok kadın ve çocuk öncelikli projeler ürettiğini görüyoruz. Park ve bahçeler projelerinde çocuğun güvenliğini düşünüyoruz. Bir kamera sistemi kurmaya çalışıyoruz parklarda. Akıllı Parklar çalışmalarımız çerçevesinde hareket ediyoruz. Mesele sadece park oluşturmak değil, hem kullanışlı hem de mutlu olabileceği çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Hizmetlerimizin insanların hayatına katkı sunmasını önemsiyoruz" diye konuştu.

"Belediye başkanlığı zor ama keyifli"

Belediye başkanlığının da, milletvekilliğinin de, hem güzel hem zor tarafları olduğunun altını çizen Hürriyet, "Milletvekili olduğum dönem çok çalıştım. Belediye başkanlığı icracı olmanız gereken bir makam. Halk size hizmet üretmeniz için güven duyuyor. Vekillikte yalnızsınız ama belediyede takım oyunu ön plandadır. İnsan yöneteceksiniz, iş ürettireceksiniz, karar vereceksiniz. Hepsini öğrenerek ilerliyoruz. Dersinize çalışmak ve karar vermek zorundasınız. Belediyecilik milletvekilliğinden daha zor. Herkese hizmet etmek zorundasınız. Kentin vizyonuna katkı sağlayacak çalışmalar yapmalısınız. Kamu kaynakları bize emanet verilmiş kaynaklardır. Bunları doğru kullanmak gerekiyor. Düzeni, alışkanlıkları değiştirmek kolay olmuyor. Biz boşluk doldurmaya değil düzeni değiştirmeye geldik. Yeri geldiğinde bazılarının çıkarlarına dokunan kararlar almanız gerekiyor. Bunlar olunca da zaman zaman medyada da zorlandığımız şeyler oluyor. Belediye başkanlığı zor ama keyifli. Çünkü bir şeyler üretiyorsunuz" şeklinde konuştu.

"Araç kiralamayı kaldırdık"

Araç kiralama ile mücadele ettiklerini kaydeden Fatma Kaplan Hürriyet, "Geçen dönem hesap yaptık. Kiralama fiyatının 3'te birine satın alabildiğimizi gördük. Belediyede müdürler ve başkan yardımcılarımızın makam araçlarını kaldırdık. Havuz sistemi üzerinden araç alarak kullanıyor yöneticiler araçları. İş makineleri ve kamyonlar kiralıktı. Bunların da satın alma sürecine başladık. 55 milyon lira gibi bir rakamla 200'den fazla aracı satın alabilecek durumdaydık. Meclis çoğunluğu olmadığı için 27 milyon liralık kredi yetkisini anca alabildik. O dönem 71 milyonu satın aldık. O kamyonlar şimdi bizim. 300 milyon lira değerinde şimdi o araçlar. Kalan araçları da satın aldık. Zor da olsa bütün iş makinelerimizi, kamyonlarımızı ve araçlarımızı aldık. Krediye ayda 10 milyon lira ödüyoruz. Kiralama yapsaydık 45 milyon kira ödüyorduk ayda. Şu anda hiçbir kiralık aracımız yok" dedi. - KOCAELİ