Başkan Hürriyet, Cemevinde İftar Sofrasına Konuk Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Hürriyet, Cemevinde İftar Sofrasına Konuk Oldu

04.08.2022 17:56
Başkan Hürriyet, Cemevinde İftar Sofrasına Konuk Oldu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gültepe Yunus Emre Cemevi’nin düzenlediği Muharrem orucu iftar programına katıldı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gültepe Yunus Emre Cemevi'nin düzenlediği Muharrem orucu iftar programına katıldı.

680 yılında Kerbela'da Hz. Hüseyin, ailesi ve yakınlarının şehit edilmesinin yasının tutulduğu Muharrem orucu nedeniyle Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Gültepe Yunus Emre Cemevi'nde iftar programı düzenlendi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, beraberinde Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, Meclis Üyesi Devrim Bal ve STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Birol Sağlam ile birlikte canların iftar sofrasını paylaştı.

Oruçların açılmasının ardından vatandaşlarla sohbet eden Kaplan Hürriyet, Muharrem orucu iftarı vesilesiyle kendilerini ağırlayan canlara teşekkür etti. Yas-ı Matem Orucu tutan canlar da iftar sofralarında kendilerini yalnız bırakmayan Kaplan Hürriyet ve beraberindekilere teşekkürlerini sundu.

YORUMLAR
500
Başkan Hürriyet: 'Güreş sporunda öncü olmak istiyoruz' Başkan Hürriyet: 'Güreş sporunda öncü olmak istiyoruz'
Kaynak: ANKA

Fatma Kaplan Hürriyet, Hürriyet, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Hürriyet, Cemevinde İftar Sofrasına Konuk Oldu - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:00 Fenerbahçe yeni hedefini belirledi! Gündemde Maxi Gomez transferi var
16:40 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya savaşı kazanırsa sıra diğer komşulara gelebilir
16:29 Üniversite öğrencileri roket tasarladı: SİHA ve İHA'ları yapan Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyoruz
16:32 "Kızıma uyuşturucu satacaktı" iddiasıyla döverek polise teslim etmişti! Genç kadın kızı değil, sevgilisi çıktı
16:28 Güzel oyuncu Burcu Kara ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor
16:17 Galatasaray'ın Dries Mertens transferini İtalyan gazeteci duyurdu
16:12 Beşiktaş ile yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup, kariyerine Avrupa'da devam edecek
15:54 Terör ve Güvenlik uzmanı Mete Yarar: Milli Muharip Uçağı gördüm, dizlerimin bağı çözüldü
15:53 Yıldız Asyalı kendini ifşa etti! Keman çalarken yere kapaklandığı görüntüyü paylaştı
15:51 Yediiklim Yayınevi sahibi kameralar karşısında açıklama yaptı: ÖSYM soruları özensiz hazırlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 17:56:35. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Hürriyet, Cemevinde İftar Sofrasına Konuk Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement