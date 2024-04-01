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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet İkinci Kez Seçildi - Son Dakika
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet İkinci Kez Seçildi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet İkinci Kez Seçildi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ikinci kez belediye başkanlığını kazandığını açıkladı. Hürriyet, seçim sonuçlarının tüm İzmitlilerin zaferi olduğunu belirtti ve beş yıl boyunca çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

01.04.2024 14:27  Güncelleme: 14:35
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Güzel İzmit'imizin güzel insanları, sizlerin desteği ve inancı sayesinde, belediye başkanlığını ikinci kez kazanmanın gururunu yaşıyorum. Bu başarı, sadece benim veya partimizin değil, tüm İzmitlilerin zaferidir. Bu seçimler, İzmit'te halkçı belediyeciliğin, şeffaflığın ve katılımcılığın zaferidir. Şimdi ise daha büyük hedeflerle yolumuza devam etme zamanı. Beş yıl boyunca durmadan, yorulmadan çalışacağımıza söz veriyorum" dedi.

Netleşen sonuçlara göre ikinci kez İzmit Belediye Başkanlığı'nı kazanan CHP'li Hürriyet, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"BU BAŞARI, TÜM İZMİTLİLERİN ZAFERİDİR"

"Sevgili İzmitliler, ilk olarak bu büyük zaferin gerçek sahipleri olan sizlere en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Güzel İzmit'imizin güzel insanları, sizlerin desteği ve inancı sayesinde, belediye başkanlığını ikinci kez kazanmanın gururunu yaşıyorum. Bu başarı, sadece benim veya partimizin değil, tüm İzmitlilerin zaferidir. 2019'da başladığımız bu yolda, 'Kolay kazanmadık ve kolay vermeyiz' diyerek çıktığımız mücadelede, sizlerin güveni ve desteği ile daha da güçlendik. Beş yıl boyunca İzmit için çalıştık, şehrimizi gülümsetmek için çaba sarf ettik. Bugün, sizlerin sayesinde, İzmit'in her köşesinde sevinç ve umut dolu bir atmosfer hakim.

"BEŞ YIL BOYUNCA DURMADAN ÇALIŞACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUM"

Bu seçimler, İzmit'te halkçı belediyeciliğin, şeffaflığın ve katılımcılığın zaferidir. Her birinizin, şehrimize olan inancınız ve desteğinizle, engelleri aşarak büyük bir başarıya imza attık. Şimdi ise daha büyük hedeflerle yolumuza devam etme zamanı. Beş yıl boyunca durmadan, yorulmadan çalışacağımıza söz veriyorum. Oy veren ya da vermeyen her bir İzmitliye eşit mesafede duracağımızı, kimseyi ayırt etmeyeceğimizi bilmenizi isterim. Hepimiz bu şehrin bir parçasıyız ve hep birlikte İzmit'i daha iyi bir geleceğe taşıyacağız.

"BU SONUÇ, SADECE BİR BAŞLANGIÇ"

Bu seçim sonucu, sadece bir başlangıç. Önümüzdeki dönemde, İzmit'in sorunlarını omuz omuza çözecek, şehrimizi her alanda daha ileriye taşıyacak projeleri hayata geçireceğiz. Hepinizin fikirlerine, önerilerine açık olacağımızı ve her zaman sizlerle birlikte olacağımızı unutmayın. Sonsuz teşekkürlerimle, bu yolda bize inanan, güvenen ve destek olan her bir İzmitliye minnettarım. Hep birlikte, daha güzel bir İzmit için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet İkinci Kez Seçildi - Son Dakika

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