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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, işçileri ziyaret etti - Son Dakika
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, işçileri ziyaret etti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yenidoğan Mahallesi'nde servis bekleyen işçileri ziyaret ederek güne başladı. İşçilere poğaça, meyve suyu ve sıcak çorba ikram edildi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, işçileri ziyaret etti
25.12.2023 - 13:07,
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sabahın erken saatlerinde işe gitmek için servis bekleyen emekçilerle günün ilk ışıklarında Yenidoğan Mahallesi'nde buluştu.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, güne servis bekleyen işçileri ziyaret ederek başladı. Geleneksel hale gelen işçi ziyaretlerine Yenidoğan Mahallesi'nde devam eden Başkan Hürriyet, emekçilere kolaylıklar diledi. Başkan Hürriyet'e Yenidoğan programında, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Tuncay Aşkın, İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu, İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Birol Sağlam, Cem Serhat Dayanç ve Ozan Aksu eşlik etti.

Çınar Ekibi, vatandaşlara poğaça ve meyve suyu ikramında bulunurken, mobil ikram aracından da sıcak çorba dağıtımı yapıldı. Soğuk havada içleri sıcak çorba ile ısınan emekçiler, Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
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