İzmit Belediye Başkanı'na eski şoföründen mobbing suçlaması! Üstelik akrabasıymış - Son Dakika
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Yerel

İzmit Belediye Başkanı'na eski şoföründen mobbing suçlaması! Üstelik akrabasıymış

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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in hem akrabası hem de özel şoförü olan Hüseyin Ergün mobbing iddiasıyla işten çıktı. Emeklerinin karşılığını da alamayan Ergün belediyeyi mahkemeye verdi. Mahkemede ifade veren eski özel kalem müdürü Ümit Duygu Çetiner, ''Sebebini anlayamadığımız şekilde bana ve davacıya Fatma Hanım tarafından mobbing uygulandı'' dedi.

06.03.2025 16:11  Güncelleme: 16:12
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in özel şoförü Hüseyin Ergün, mobbing iddiaları nedeniyle işten çıkarak mahkemeye başvurdu. Eski özel kalem müdürü Ümit Duygu Çetiner, dava sürecinde başkanın kendisine ve Ergün'e mobbing uyguladığını belirtti.

İZMİT BELEDİYE BAŞKANI'NA ESKİ ŞOFÖRÜNDEN "MOBBİNG" SUÇLAMASI

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in hem akrabası hem de şoförü olan Hüseyin Ergün mobbing iddiasıyla işten çıktı. Emeklerini alamayan başkanın sağ kolu belediyeyi mahkemeye verdi. Kocaeli Adliyesi 3. İş Mahkemesi'nde görülen davaya Fatma Kaplan Hürriyet'in eski özel kalem müdürünün ifadesi damga vurdu.

"BANA VE DAVACIYA MOBBİNG UYGULADI"

2019-2024 yılları arasında İzmit Belediyesi'nde özel kalem müdürü olarak çalıştığını ifade eden Ümit Duygu Çetiner şunları söyledi: "Ben devlet memuruyum. 20 yıl TBMM'de çalıştım. Son dönem beraber çalıştığım milletvekili, belediye başkanlığını kazanınca ricası üzerine onun özel kalemi oldum. Davacıyı da başkanın özel şoförü olması sebebiyle tanırım. Mecliste şoförlüğe başladı, belediyede devam etti. Sebebini anlayamadığımız şekilde bana ve davacıya Fatma Hanım tarafından mobbing uygulandı.

İzmit Belediye Başkanı'na Mobbing İddiası

Ben Fatma hanım ile ekip adına konuştum. Özel kalem müdürü olmama rağmen beni yok sayarak işlemleri asistanları ile yürütürdü. Hüseyin beyin makam şoförü olması sebebiyle mesai saati yoktu. Bir günde üç il gezmişliği vardır. Ona ise ortak bir whatsap grubundan, "Saat 10.00"da beni al kuaföre gideceğiz" yazardı. Belli bir süreden sonra Hüseyin'i kale almadan asistana yazmaya başladı.

"HABER VERMEDİĞİ İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE BİR SAAT BEKLEDİ"

Hatta Hüseyin onu evinde zannederek, haber vermediği için evinin önünde bir saat beklerdi. Fatma hanım kendi aracıyla belediyeye gelmiş olurdu. Bu yaşadığını olaylarla ilgili Fatma hanımla konuşmak istemiş, Fatma hanım konuşmayı kabul etmemiş, davacı da ne yapmamı istiyorsunuz istifa mı edeyim demiş. Fatma hanım da istifa et demiş. Bunun üzerine davacı istifa etti. Ben emekli olarak işten ayrıldım."

İzmit Belediye Başkanı\'na eski şoföründen mobbing suçlaması! Üstelik akrabasıymış
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmit Belediye Başkanı'na eski şoföründen mobbing suçlaması! Üstelik akrabasıymış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Zafer Oztekin:
    CHP= liyakatsizik 2 yüzlülük adam kayırma yolsuzluk taciz yalan katakulli iftira atatüccarlığı 9 10 Yanıtla
  • İshak Klein:
    son.dakika. sen de tam bir trolsün.. böyle pis iftiralara çanak tutarak akpkk'nın değirmenine su taşıyorsun lakin şunu unutma taşıma su ile değirmen dönmez 6 6 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Hanımefendi CUMHURİYET HALK PARTİSİ mensubu olduğu için her türlü karalama kampanyası mutlaka olacaktır.. Fatma hanım kadar dürüst işini layıkıyla yapan çok az insan var bu ülkede. Haberin ve bu iftirayı atan küçük şahsın İzmitliler için kıymeti yok lakin diğer şehirlerde yaşayan insanlarımız maalesef böyle düşünmeyecektir. artık recebin elemanları ne yapacağını şaşırdı.. yalnız korkunun ecele faydası yok.. :))) GELİYOR OĞLUM GELMEKTE OLAN 6 3 Yanıtla
  • kara kuş:
    fatma hnmi tanimam ama kocaelide hiç sevilmiyo neden acaba 5 4 Yanıtla
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