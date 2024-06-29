İzmit Belediyesi, Atatürk'ün İzmit'le olan bağını fotoğraflarla anlatan duvarı açtı - Son Dakika
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İzmit Belediyesi, Atatürk'ün İzmit'le olan bağını fotoğraflarla anlatan duvarı açtı

İzmit Belediyesi, Atatürk\'ün İzmit\'le olan bağını fotoğraflarla anlatan duvarı açtı

İzmit Belediyesi, Tren Garı yolundaki duvarı Atatürk'ün İzmit'le olan bağını ve kent tarihini anlatan fotoğraflarla donattı. Başkan Hürriyet, projenin amacını ve önemini vurgulayarak, Atatürk'ün İzmit'e olan sevgisine sahip çıkacaklarını belirtti.

29.06.2024 11:13  Güncelleme: 11:14
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İzmit Belediyesi, Tren Garı yolundaki duvarı Atatürk'ün İzmit'le olan bağını ve kent tarihini anlatan fotoğraflarla donattı. Bölgeyi gezen Başkan Hürriyet, "İzmit, Atatürk'ün ruhunun özgür kaldığı şehir. Biz de bu şehre, tarihine, anılarına, Ata'mızın İzmit'e olan sevgisine sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

İzmit Belediyesi, Atatürk'ün hatırasını yaşatmak ve kentin tarihini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla özel projeyi hayata geçirdi. Tren Garı yolu üzerindeki tarihi duvar, Atatürk'ün İzmit'le olan bağını ve kentin tarihini anlatan fotoğraflarla süslendi. Bu yol, kentin girişi olması ve tarihi Atatürk anıtının hemen altında yer alması sebebiyle büyük önem taşıyor. Kente kazandırılan bu anlamlı proje ile ilgili açıklamalarda bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "İzmit Tren Garı yolu üzerindeki yer alan tarihi duvardaki minyatür maketler ömrünü tamamlamıştı. Görsel olarak da kente yakışmıyordu. Kentimizin tarihine ışık tutacak, Atatürk'ün bu kente verdiği değeri de anlatacak özel bir proje çalıştık. Biz halkımızı da sorarak bu projeyi hayata geçirdik. Şu anda projemiz tamamlandı. 1900'lü yılların başındaki İzmit'ten başlayarak, Atatürk'ün Milli Mücadele dönemindeki askerlik yıllarını, Cumhurbaşkanlığı dönemini ve son yolculuğuna uğurlanırken çekilen fotoğraflarını kronolojik sıra çerçevesinde bir araya getirdik. Kentin girişinde olması ve kentin tarihi noktalarının da başlangıcı olması sebebiyle çok özel duvar. Yaptığımız bu çalışmayla daha da özel hale geldi" diye konuştu.

"Bu duvarın tarihin izlerini barındırıyor olması bizim için çok önemli"

Toplamda 16 fotoğraf olduğunu dile getiren Başkan Hürriyet, "Her bir fotoğraf tarihimizin en önemli anlarını hatırlatıyor. Atamızın Time Dergisi'ne kapak olduğu İzmit'te çekilen fotoğrafının tam önündeyiz. Atatürk'ün yaptığı ilk ve tek basın toplantısında çekilen fotoğraf olması sebebiyle çok anlamlı. Bu fotoğrafların, Atatürk'ün sağlığında bizzat görmüş olduğu ve 1933 yılında Mimar Nejat Sirer tarafından yapılan heykelin hemen altında yer alması, bu çalışmaya ayrı anlam kattığını düşünüyorum. Atatürk'ün sağlığında yapılmış ve kendisinin de gördüğü o tarihi heykel için zaman zaman açıklamalar yaptık. O heykel yalnızlaştırılmamalı. Resmi törenler mutlaka orada yapılmalı. Bugün 28 Haziran İzmit'in kurtuluşu vesilesiyle törenimizi orada gerçekleştirdik. Hemen o alanın altında böylesi güzel duvarın olması ve bu duvarın tarihin izlerini barındırıyor olması bizim için çok önemli" şeklinde konuştu.

" İzmit, Atatürk'ün ruhunun özgür kaldığı şehir"

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmit'te birçok kez bulunduğunu hatırlatan Başkan Hürriyet, "Atatürk bu güzel şehrin insanlarıyla bir araya geldi ve bizlere Cumhuriyetimizin değerlerini miras bıraktı. Onun izinde yürüyen bizler de bu değerlere sahip çıkmaya ve gelecek nesillere aktarmaya kararlıyız. Bu vesileyle bu anlamlı çalışmanın hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasını yaşatmak ve onun izinden yürümek, bizim en büyük sorumluluğumuz. İzmit, Atatürk'ün ruhunun özgür kaldığı şehir. Biz de bu şehre, tarihine, yaşanmışlıklarına, anılarına, Ata'mızın İzmit'e olan sevgisine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmit Belediyesi, Atatürk'ün İzmit'le olan bağını fotoğraflarla anlatan duvarı açtı - Son Dakika

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