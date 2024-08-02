İzmit Belediyesi, Çocuklar İçin Geleneksel Oyun Etkinlikleri Düzenliyor

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İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından her gün kentin farklı mahallelerinde gerçekleştirilen geleneksel oyun etkinlikleri çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor.

İzmit Belediyesi, çocukların yaz tatillerini dolu dolu geçirmesi ve gün geçtikçe artan teknoloji bağımlılığından uzaklaşmaları için her mahallede özel etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda etkinliklerin son durağı Malta, Ayazma, Tavşantepe ve Gündoğdu Mahallesi oldu.

Devam eden etkinliklerde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki çınar çocuk evlerinde görev yapan öğretmenler de yer alıyor. Öğretmenler eşliğinde geleneksel oyunları oynayan çocuklar doyasıya eğleniyorlar. Çocuklara etkinlik sonrası ise İzmit Belediyesi ikram aracından ev yapımı kek ve limonata ikram edildi. - KOCAELİ