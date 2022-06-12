İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde devam eden yenileme çalışmaları sonrasında, vatandaşların sıklıkla kullandığı Yeni Cuma Parkı yeni görünümüne kavuşacak. Altyapı çalışmalarının da yapılacağı Yeni Cuma Parkı, daha yeşil bir sosyal alana dönüşecek.

Kaynak: ANKA

Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › İzmit Belediyesi Ekipleri Yeni Cuma Parkı'nda Söküm İşlemlerine Başladı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.