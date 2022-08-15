Başkan Hürriyet Arpalık İslahiye'deki Çalışmaları İnceledi - Son Dakika
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Başkan Hürriyet Arpalık İslahiye'deki Çalışmaları İnceledi

15.08.2022 17:45
Başkan Hürriyet Arpalık İslahiye'deki Çalışmaları İnceledi

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal bölgelerdeki vatandaşların daha iyi şartlarda yaşaması adına çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Arpalık İhsaniye Köyü’nde bulunan muhtarlık binasının elektrik tesisatını, binanın iç ve dış cephesini yeniledi. Ekipler, öte yandan bölgedeki yolların beton dökme çalışmalarını da tamamladı.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal bölgelerdeki vatandaşların daha iyi şartlarda yaşaması adına çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Arpalık İhsaniye Köyü'nde bulunan muhtarlık binasının elektrik tesisatını, binanın iç ve dış cephesini yeniledi. Ekipler, öte yandan bölgedeki yolların beton dökme çalışmalarını da tamamladı.

BÖLGE HALKI EŞLİK ETTİ

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Arpalık İhsaniye Köyü'nde yapılan saha çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Hürriyet'e programda İzmit Belediyesi Başkan Vekili Çetin Sarıca, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ümit Uçar, İzmit Belediyesi Muhtar Masası Komisyon Üyesi Turgay Oruç, Arpalık İhsaniye Köyü Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Cemalettin Burgucu, Arpalık İhsaniye Mahalle Muhtarı Orhan Süren ve bölge halkı eşlik etti.

"BÖLGE HALKININ TALEPLERİ VARDI"

Başkan Hürriyet, "Bir süredir burada yoğun bir çalışma yapıyoruz. Köy halkımızın bizden talepleri vardı. Özellikle beton yol talebi, camimizin etrafındaki duvar ve burada çok amaçlı bir binanın yenilenmesi gibi talepler vardı. Köy halkımızın ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışıyoruz. Burası aynı zamanda köy mevlidi yapılan bir alan. Burada harabe şeklinde bir binamız vardı.

"SAĞLIKLI VE KONFORLU ALANA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Bu yapıyı sıfırdan tadilat ettik. İçerisine gayet şık, temiz, birçok insanın kullanabileceği çok amaçlı salon, muhtarımızın kullanabileceği bir oda, sağlık hizmetlerinin bir alan ve mevlit programları sırasında mutfak hizmetlerinin kullanılabileceği bir mutfak alanı ile birlikte çevre düzenlemesini yaptık. Bu bölgeyi halkımızın daha sağlıklı ve konforlu kullanabileceği bir alana dönüştüreceğiz. Arpalık İhsaniye bölgemize daha iyi hizmet edebilmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz.

"KIYMETLİ ALANLAR VAR"

Köyümüzde güzel bir gezinti de yaptık. Burasının doğal güzellikleri var. Çok güzel yürüyüş parkurları olabilecek ya da macera alanları olabilecek kıymetleri alanları var. Ne yapabiliriz diye bölge halkımız ile oturup konuşacağız. Kıymete kıymet katmak adına her zaman elimizi taşın altına koyacağız. Son rötuşlar kalmış. Vatandaşların burayı çok amaçlı kullanabilmesi için biraz daha peyzaj düzenlemesi yapalım ve daha sağlıklı bir hale bu binayı getirelim. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

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Kaynak: ANKA

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