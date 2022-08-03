İzmit Belediyesi'nden Zeytinburnu'na Yeni Beton Yol - Son Dakika
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İzmit Belediyesi'nden Zeytinburnu'na Yeni Beton Yol

03.08.2022 15:27
İzmit Belediyesi'nden Zeytinburnu'na Yeni Beton Yol

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu Mahallesi’nde zamanla deforme olan yolu yenileyerek yeni beton yolu vatandaşların hizmetine sundu.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu Mahallesi'nde zamanla deforme olan yolu yenileyerek yeni beton yolu vatandaşların hizmetine sundu.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kent genelinde, köylerden merkeze birçok noktada vatandaşlara konforlu alanlar sunmaya devam ediyor. Yapılan incelemeler ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda programlarını oluşturan ekipler, yaptıkları çalışmalarla hem araç hem yaya ulaşımını kolaylaştırıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Zeytinburnu Mahallesi Civcivoğlu Mevkii No: 6 yanında bulunan 120 metre uzunluğunda ve dört metre genişliğindeki yolda çalışma başlattı. Toplamda 480 metrekare alanı 73 metreküp beton kullanarak yenileyen ekipler çalışmayı kısa sürede tamamlayarak vatandaşların kullanımına sundu.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmit Belediyesi'nden Zeytinburnu'na Yeni Beton Yol - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmit Belediyesi'nden Zeytinburnu'na Yeni Beton Yol - Son Dakika
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