İzmit Belediyesi Gülümse Kafeler\'de Çay Fiyatını Düşürdü

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İzmit Belediyesi, zor ekonomik koşullarla mücadele eden vatandaşlara destek olmak amacıyla Gülümse Kafeler'de çayın fiyatını 3 TL'ye düşürdü. Uygulama, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

İzmit Belediyesi, emekli vatandaşlar, asgari ücretliler ve geçim sıkıntısı geçen öğrencileri düşünerek sosyal tesisleri Gülümse Kafeler'de çay fiyatlarını 7.5 TL'den 3 TL'ye indirdi. Uygulamadan memnun olan vatandaşlar İzmit Belediyesi'ne teşekkür etti.

Gülümse Kafelerde zaman geçiren vatandaşlar, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Ekrem Doğan: "Çayların 3 TL olması çok iyi oldu. Emekliler için çok büyük avantaj. Sonuçta emeklinin aldığı maaş belli, harcaması belli. Bizim bir standardımız var onun dışına çıkamıyoruz. Çok memnun olduk. Fatma Hanım bu konuda gerçekten çok başarılı, teşekkür ediyoruz."

- Ali Aydemir: "Ekonomik krizden dolayı vatandaş çaya 7 lira 10 lira vermekte zorlanıyor. Hayat şartları çok kötü. Yani kafelere gidiyorsun çay fiyatı 18-20 lira. Burada bir sürü insan çay 3 lira olduğu için oturuyor. Tuvaletler de bedava burada. Bu yüzden Başkanımızdan memnunuz. Teşekkür ediyoruz."

- Erdoğan Yılmaz: "Emekliler açısından çok doğru bir iş yapılmıştır. Aldığımız maaş ölçüsünde en azından çay içebileceğiz. İleride eğer yemek konusu da düşünülürse çok seviniriz. Teşekkürler."

-Kasım Karabulut: " Kocaeli'ye yeni geldik. Çayın burada 3 TL'ye düştüğünü görünce buraya geldik. Gayet memnun olduk. Çünkü İstanbul'da böyle fiyata çay içmek imkansız neredeyse. Hatta arkadaşlarımla acaba Kocaeli'ye mi taşınsak diye muhabbet ettik. Bu hizmet için teşekkür ediyoruz."