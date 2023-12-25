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İzmit Belediyesi, Kısa Mola Merkezi'nin ikincisini açacak - Son Dakika
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İzmit Belediyesi, Kısa Mola Merkezi'nin ikincisini açacak

İzmit Belediyesi, özel çocuğu ve yakını bulunan ailelerin günlük işlerini rahatça gerçekleştirebilmeleri için Kuruçeşme Yaşam Merkezi'nde hizmete açtığı Kısa Mola Merkezi'nin ikincisini kazandıracak.

İzmit Belediyesi, Kısa Mola Merkezi\'nin ikincisini açacak
25.12.2023 - 14:42,  Güncelleme: 14:46
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İzmit Belediyesi, özel çocuğu ve yakını bulunan ailelerin günlük işlerini rahatça gerçekleştirebilmeleri için Kuruçeşme Yaşam Merkezi'nde hizmete açtığı Kısa Mola Merkezi'nin ikincisini kazandıracak.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Kuruçeşme Yaşam Merkezi'nde faaliyet gösteren ve özel çocuklar ve ailelerin gözdesi olan Kısa Mola Merkezi'nin yeni şubesi için hazırlıklar başladı. Kısa Mola Merkezi'nde, özel gereksinime sahip çocuklar kaliteli şekilde vakit geçirirken, aileleri de çocuklarının kaliteli şekilde vakit geçirdiğini bilmenin gönül rahatlığıyla gündelik işlerini ve randevularını kolayca gerçekleştirebiliyor.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile İzmit Kent Konseyi Engelli Meclisi'ne bağlı dernekler toplantı yaparak ikinci şube üzerine fikir alışverişinde bulundu. Grubun isteklerini ve önerilerini dinleyen Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kısa Mola Merkezi'nin açılış süreci, mekanın görselleri ve yapım aşamasına yönelik detayları engelli dernekleri ile paylaşarak onların önerilerini dinledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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