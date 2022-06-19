İzmit Belediyesi koordinatörleri, şehit babalarının gününü kutladı - Son Dakika
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İzmit Belediyesi koordinatörleri, şehit babalarının gününü kutladı

19.06.2022 09:46
İzmit Belediyesi koordinatörleri, şehit babalarının gününü kutladı

İzmit Belediyesi koordinatörleri, şehit babalarını ziyaret ederek Babalar Günü'nü kutladı.

İzmit Belediyesi koordinatörleri, şehit babalarını ziyaret ederek Babalar Günü'nü kutladı.

İzmit Belediyesi, şehit düşen Mehmetçiklerin babalarını ziyaret etti. İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen ve koordinatörler Ozan Aksu ile Hakan Yalçın tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde şehit babalarının Babalar Günü kutlandı.

İzmit Belediyesi heyeti, 2016 yılında Kayseri'de şehit olan Piyade Er Abdul Samet Özen'in babası Hüseyin Özen'i, Körfez Yeniyalı Mahalle Muhtarı Metin Kaplan ile birlikte ziyaret etti. 1993 tarihinde Şırnak'ta elektrik çarpması neticesinde şehit olan jandarma çavuş Taner Güner'in babası Hanefi Güner'e yapılan ziyarete de, Kuruçeşme Hatipköy Mahalle Muhtarı Habibe Demiroğlu Aksoy eşlik etti.

İzmit Belediyesi heyeti, 2015 yılında terör örgütü PKK'nın hain saldırısında şehit düşen jandarma er Emre Kaan Arlı'nın babası Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Şaban Arlı'yı da Şirintepe Mahalle Muhtarı Nilgün Düzen ile birlikte ziyaret etti. İzmit Belediyesi, ziyaretlerde şehit babalarına minnet ve şükranlarını sunarken, hediye takdiminde bulundu. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Halk otobüsü gelin arabası oldu Halk otobüsü gelin arabası oldu Garip; 'Babalarımıza en güze hediye, hayırlı evlat olmaktır' Garip; 'Babalarımıza en güze hediye, hayırlı evlat olmaktır'
Kaynak: İHA

Halkla İlişkiler, Babalar Günü, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmit Belediyesi koordinatörleri, şehit babalarının gününü kutladı - Son Dakika

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