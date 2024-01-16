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İzmit Belediyesi, Nazım Hikmet'i 122. doğum gününde anma etkinliği düzenledi - Son Dakika
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İzmit Belediyesi, Nazım Hikmet'i 122. doğum gününde anma etkinliği düzenledi

İzmit Belediyesi, ‘İzmit Unutmaz’ etkinlikleri kapsamında usta şair Nazım Hikmet'i 122'nci doğum gününde şiirleriyle andı. Programda  Cumhuriyet'in 100 yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ulusal Şiir Yarışması'nın ödül töreni de düzenlendi.

İzmit Belediyesi, Nazım Hikmet\'i 122. doğum gününde anma etkinliği düzenledi
16.01.2024 - 12:47,
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İzmit Belediyesi, 'İzmit Unutmaz' etkinlikleri kapsamında usta şair Nazım Hikmet'i 122'nci doğum gününde şiirleriyle andı. Programda Cumhuriyet'in 100 yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ulusal Şiir Yarışması'nın ödül töreni de düzenlendi.

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) ve Aydili Sanat Derneği tarafından Nazım Hikmet'in 122'inci doğum günü anma programı ve Cumhuriyet'in 100 Yılı Ulusal Şiir Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi. İzmit Belediyesi'nin Cumhuriyet Parkında bulunan sanat galerisinde düzenlenen programa, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcıları Ünal Özmural, Dilek Yalçın, KYÖD Başkanı Uğur Saral, Aydili Sanat Derneği Başkanı Suat Özdemir ve çok sayıda sanatsever katıldı. Program kapsamında protokol konuşmalarının ardından ödül töreni gerçekleştirildi sonrasında da Nazım Hikmet'in şiirleri okundu.

"NAZIM VATAN ÖZLEMİYLE HAYATINI KAYBETTİ"

Etkinlikte konuşan İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, şunları kaydetti:

"Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Maalesef acı günler yaşıyoruz. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Umarım bunlar son olur. Nazım Hikmet 61 yıl yaşamış ve 61 yıla birçok şeyi sığdırmış. Nazım Hikmet çok da eziyet çekmiş, vatan özlemi içerisinde yaşamını kaybetmiş.  KYÖD ve Aydili Sanat Derneği İş birliği ile 'İzmit Unutmaz' diyerek büyük şairimiz mavi gözlü devimiz Nazım Hikmet Ran'ın 122'inci doğum gününü anmak ve Cumhuriyetimizin 100'üncü Yıl Şiir Yarışması Ödül Töreni için buradayız.

"KAZANAN YARIŞMACILARI TEBRİK EDİYORUM"

Nazım Hikmet'i ifade etmek için kelimeler yetmez. O sadece Türkiye'nin değil, dünyanın saygı duyduğu eserleriyle yüz yıllar boyunca yaşayacaktır. Onun şiirleri insanlık, özgürlük ve barış idealleriyle dolu. Bu değerler bugünün dünyasında her zamankinden daha fazla anlam ifade ediyor. Bu zor zamanlarda Nazım Hikmet'in eserleri bize ve değerlerin sadece kelimelerden ibaret olmadığı, insan ruhunun derinliklerinden yükselen ve yaşamı anlamlandıran temel ilkeler olduğunu hatırlatıyor. Bugün aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı dolayısıyla yapılan şiir yarışmasının ödül törenini gerçekleştiriyoruz. Kazanan yarışmacılarımızı tebrik ediyoruz. Etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

"ONUR DUYUYORUZ"

Programda kürsüye gelen KYÖD Başkanı Uğur Saral ise "Bugün burada ülkemizin yetiştirdiği fakat hala birçok halk tarafından saygıyla anılan, şiirleri kadar duruşuyla da örnek gösterilen şairimiz Nazım Hikmet'in 122'inci doğum gününü kutluyoruz. KYÖD olarak  bu günü İzmit Belediyesi ve Aydili Sanat Derneği ile birlikte programlamaktan onur duyuyoruz. Ülke olarak çok zor zamanlardan geçiyoruz. Böyle günlerde aslında büyük şairimizin dizelerini anlamamız aydınlık günlerin kapılarını açacak anahtarı olacaktır" diye konuştu.

ŞİİR YARIŞMASINDA DERECEYE GİREN İSİMLER

Birincilik Ödülü: Yaşar Bayar

İkincilik Ödülü: Hakan Cucunel

Üçüncülük Ödülü: Ulaş Can Çakan

Mansiyon Ödülü: Nisa Nur İncelerli

Mansiyon Ödülü: Nevzat Bayramoğlu

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: İzmit Belediyesi, Nazım Hikmet'i 122. doğum gününde anma etkinliği düzenledi - Son Dakika
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