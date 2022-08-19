İzmit Belediyesi'nden Çocuklara Özel Etkinlik

İzmit Belediyesi tarafından Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen etkinliğe katılan İzmitli çocuklar, gönüllerince eğlendi.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen çocuk etkinlikleri, Cumhuriyet Parkı'nda dün başladı. İkram edilen dondurmanın keyfini çıkartan çocuklar, sihirbaz ve Hacivat ile Karagöz gösterileri ile gönüllerince eğlendi.

Çocuklar ve aileleri, birbirinden renkli etkinliklerle güzel bir gün geçirdi. 1 Eylül'e kadar devam edecek çocuk etkinliklerinde bugünkü adres, Yahya Kaptan mahallesindeki Gülümse Kafe olacak. Saat 17: 00'de Gülümse Kafe'de kurulacak şişme oyun parkında çocuklar eğlenceli vakit geçirecekler.