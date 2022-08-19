İzmit Belediyesi'nden Çocuklara Özel Etkinlik - Son Dakika
Üye Girişi

İzmit Belediyesi'nden Çocuklara Özel Etkinlik

19.08.2022 10:53
İzmit Belediyesi'nden Çocuklara Özel Etkinlik

İzmit Belediyesi tarafından Cumhuriyet Parkı’nda düzenlenen etkinliğe katılan İzmitli çocuklar, gönüllerince eğlendi.

İzmit Belediyesi tarafından Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen etkinliğe katılan İzmitli çocuklar, gönüllerince eğlendi.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen çocuk etkinlikleri, Cumhuriyet Parkı'nda dün başladı. İkram edilen dondurmanın keyfini çıkartan çocuklar, sihirbaz ve Hacivat ile Karagöz gösterileri ile gönüllerince eğlendi.

Çocuklar ve aileleri, birbirinden renkli etkinliklerle güzel bir gün geçirdi. 1 Eylül'e kadar devam edecek çocuk etkinliklerinde bugünkü adres, Yahya Kaptan mahallesindeki Gülümse Kafe olacak. Saat 17: 00'de Gülümse Kafe'de kurulacak şişme oyun parkında çocuklar eğlenceli vakit geçirecekler.

YORUMLAR
500
Muş'ta çocuk görüşme merkezi açıldı Muş'ta çocuk görüşme merkezi açıldı İzmit Belediyesi'nden Cumhuriyet Parkı'nda Aşure İkramı İzmit Belediyesi'nden Cumhuriyet Parkı'nda Aşure İkramı
Kaynak: ANKA

İzmit Belediyesi, Cumhuriyet, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmit Belediyesi'nden Çocuklara Özel Etkinlik - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
10:41 Şifalı diye içilen su zehirli çıkmıştı! Vatandaşlar uyarıyı dinlemiyor: Burada bir oyun dönüyor
10:37 Haluk Levent, vahşice katledilen Emine Bulut'un kızıyla fotoğraf paylaştı
10:37 Tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan şahsın ifadesi ortaya çıktı
10:36 Altının gram fiyatı dalgalanıyor! İşte çeyrek ve Cumhuriyet altınının fiyatları
10:27 Kenan Doğulu'nun giydiği pantolona sosyal medyada olumsuz yorum yağdı
10:23 Japonya'da ilgi çekici anlar! Göktaşı ateş topuna dönüştü
10:19 Apple kullanıcıları dikkat! Cihazlarda güvenlik açığı tespit edildi
10:00 Sulama göletinde metan gazı faciası! 3 kardeş can verdi
09:53 Cezaevine gireceğini açıklayan Fatih Tezcan, IBAN numarası paylaşıp yardım istedi
09:40 Eda Taşpınar'dan cesur poz! Düzgün fiziğiyle dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 11:01:05. #1.13#
SON DAKİKA: İzmit Belediyesi'nden Çocuklara Özel Etkinlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement