Belediye'nin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kaymakamlık binası yanında yer alan 3 bin 300 metrekare park alanına; 99 metrekare giyinme ve duş gibi ihtiyaçların karşılanabileceği prefabrik binayla 24'e 41 metre ölçülerinde suni çim futbol sahası inşa etti. Çevre düzenleme çalışmalarında sona gelinen spor tesisi, yakın zamanda kapılarını İzmitlilere açacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Yerel › İzmit Belediyesi'nin 'Nihat Gürer Spor Tesisleri' Açılıyor - Son Dakika

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