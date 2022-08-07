İzmit Belediyesi'nin "Nihat Gürer Spor Tesisleri" Açılıyor - Son Dakika
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İzmit Belediyesi'nin "Nihat Gürer Spor Tesisleri" Açılıyor

07.08.2022 19:07
İzmit Belediyesi'nin "Nihat Gürer Spor Tesisleri" Açılıyor

İzmit Belediyesi, “Nihat Gürer Spor Tesisleri” Yenişehir Mahallesi Bostanlık Sokak’ta açılıyor.

İzmit Belediyesi, "Nihat Gürer Spor Tesisleri" Yenişehir Mahallesi Bostanlık Sokak'ta açılıyor.

Belediye'nin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kaymakamlık binası yanında yer alan 3 bin 300 metrekare park alanına; 99 metrekare giyinme ve duş gibi ihtiyaçların karşılanabileceği prefabrik binayla 24'e 41 metre ölçülerinde suni çim futbol sahası inşa etti. Çevre düzenleme çalışmalarında sona gelinen spor tesisi, yakın zamanda kapılarını İzmitlilere açacak.

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) eski Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ağabeyi Nihat Gürer'in adını taşıyacak tesiste çocuklar ile gençler spor yapabilecek.

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Kaynak: ANKA

Fen İşleri Müdürlüğü, Kaymakamlık, Yenişehir, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmit Belediyesi'nin 'Nihat Gürer Spor Tesisleri' Açılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmit Belediyesi'nin "Nihat Gürer Spor Tesisleri" Açılıyor - Son Dakika
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