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İzmit Belediyesi Oyuncak Evi Projesiyle Tarihi Oyuncakları Koruyor - Son Dakika
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İzmit Belediyesi Oyuncak Evi Projesiyle Tarihi Oyuncakları Koruyor

İzmit Belediyesi, 1980 ve öncesi döneme tanıklık etmiş oyuncakları Kocaeli'ye kazandırmak için 'Oyuncak Evi' projesini başlatırken, bağış tarihini de uzattı. Oyuncak Evi Projesiyle farklı dönemlerin kültürel ve tarihi birer yansıması olan oyuncaklar bir araya gelecek. Vatandaşlar, evlerinde bulunan 1980 ve öncesi döneme tanıklık etmiş oyuncakları bu anlamlı projeye bağışlayarak mirası korumaya destek olabilecekler.

İzmit Belediyesi Oyuncak Evi Projesiyle Tarihi Oyuncakları Koruyor
15.01.2024 - 16:05,
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İzmit Belediyesi, 1980 ve öncesi döneme tanıklık etmiş oyuncakları Kocaeli'ye kazandırmak için "Oyuncak Evi" projesini başlatırken, bağış tarihini de uzattı.

İzmit Belediyesi kente bir yenilik daha kazandırmaya hazırlanıyor. Hayal dünyasını zenginleştirmiş, yaratıcılığı teşvik etmiş ve öğrenme sürecine katkı sağlamış oyuncaklar, Oyuncak Evi Projesiyle bir araya gelecek. Farklı dönemlerin kültürel ve tarihi birer yansıması olan oyuncakların toplum mirası olduğu bilinciyle hareket eden İzmit Belediyesi, bu değerli mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak üzere hayata geçirilecek olan Oyuncak Evi için vatandaşları bu girişime katılmaya davet ediyor. Vatandaşlar, evlerinde bulunan 1980 ve öncesi döneme tanıklık etmiş oyuncak, çizgi roman ve hikaye kitaplarını bu anlamlı proje ile paylaşarak mirası korumaya destek olacak. Kültürel zenginliği arttırmaya yönelik oluşturulacak proje için oyuncak bağışı yapmak isteyen vatandaşlar 31 Ocak tarihine kadar belediyenin sayfasından başvuru yapabilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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