İzmit Belediyesi, Ruhsat İşlemlerini Yerine Getirmeyen İşletmelere Uyarıda Bulundu - Son Dakika
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İzmit Belediyesi, Ruhsat İşlemlerini Yerine Getirmeyen İşletmelere Uyarıda Bulundu

İzmit Belediyesi, Ruhsat İşlemlerini Yerine Getirmeyen İşletmelere Uyarıda Bulundu

İzmit Belediyesi, kentte faaliyet gösterip ruhsat işlemlerini yerine getirmeyen işletmeleri uyardı. Belediye, tüm esnafların ruhsat işlemlerini tamamlamalarını önemle rica etti.

10.07.2024 17:02  Güncelleme: 17:04
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İzmit Belediyesi, kentte faaliyet gösterip ruhsat işlemlerini yerine getirmeyen işletmeleri uyardı.

İzmit Belediyesi, yayınladığı açıklamayla ruhsat işlemlerini yerine getiremeyen tüm işletmelerin kısa süre içerisinde sorumluklarını yerine getirmesini ifade etti. İzmit Belediyesinden yapılan açıklamada, "Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm esnaflarımıza öncelikle bol kazanç ve hayırlı işler dileriz. Biliyoruz ki esnafımız geçen yıllarda pandemi koşullarında çok sıkıntılar yaşadı. Ardından gelen ekonomik kriz ile bu sıkıntıları devam etmektedir ancak, ilçe sınırlarımız içerisinde gerek yeni açılan işletmeler, gerekse kapatılan işletmeleri devir alan işletmeler olmak üzere ruhsatsız çalışan işletmelerimiz bulunmaktadır. Biliyoruz ki Türkiye'de ve çevre illerde sık sık doğal afetler ve yangınlar meydana gelebilmektedir. Ne yazık ki, bu olayların bazıları üzücü sonuçlara yol açmaktadır. Bu tür olumsuz olaylar sonrasında ruhsat kontrolü yapmayan kurumlar ve ruhsatını almayan işletmeler de yasal olarak birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalmaktadır. İzmit Belediyesi olarak bu tür olumsuzluklara sebebiyet verecek herhangi bir durum ile karşılaşılmaması en büyük temennimizdir ancak, tüm gerçekler göz önüne alındığında, yaşanacak olumsuzluklardan en az etkilenecek şekilde yasal sorumluluklarımızın yerine getirilmesi konusunda ruhsat işlemlerini henüz tamamlamamış olan tüm esnafımızın, en kısa sürede bu sorumluluklarını yerine getirmesini önemle rica etmekteyiz" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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