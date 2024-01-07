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İzmit Belediyesi, Vatandaşların Taleplerini Yerine Getiriyor - Son Dakika
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İzmit Belediyesi, Vatandaşların Taleplerini Yerine Getiriyor

İzmit Belediyesi ekipleri, her gün mahalle mahalle gezerek vatandaşların talep ve önerilerini yerine getiriyor. Halkla ilişkiler müdürlüğü tarafından organize edilen 'Sen Anlat İzmit' programları kapsamında Sanayi Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar talep ve önerilerini iletebildi. İzmit Belediyesi yetkilileri, vatandaşların taleplerini not alarak memnuniyetlerini ifade ettiler.

İzmit Belediyesi, Vatandaşların Taleplerini Yerine Getiriyor
07.01.2024 - 09:41,
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İzmit Belediyesi ekipleri her gün mahalle mahalle gezerek vatandaşların talep ve önerilerini yerine getiriyor.

İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen halk günleri 'Sen Anlat İzmit' programları Sanayi Mahallesi'nde devam etti. Vatandaşların, talep ve önerilerini iletme imkanı bulduğu program sonunda İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın ve Meclis Üyesi Tuncay Aşkın, Sanayi Mahallesi Muhtarı İsmail Moğultay'a, İZGİM'deki kadınların kendi elleri ile yaptığı cam işlemeli çınar ağacı takdim etti. Vatandaşlar, İzmit Belediyesi personeline direkt olarak talep, öneri ve eleştirilerini dile getirdi. Personel ise vatandaşların taleplerini not aldı. Bu uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade eden bölge sakinleri, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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