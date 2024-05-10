İzmit Belediyesi ve AÇEV Baba Destek Programı Tanıtımı Gerçekleşti - Son Dakika
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Yerel

İzmit Belediyesi ve AÇEV Baba Destek Programı Tanıtımı Gerçekleşti

İzmit Belediyesi ve AÇEV Baba Destek Programı Tanıtımı Gerçekleşti

İzmit Belediyesi ve AÇEV işbirliğiyle düzenlenen Baba Destek Programı tanıtım toplantısı, Çınar Çocuk Evlerinde eğitim gören 13 babanın katılımıyla gerçekleşti. Program, babaların çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmasını ve çocukların gelişimlerini desteklemeyi hedefliyor.

10.05.2024 11:42  Güncelleme: 11:44
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İzmit Belediyesi ve AÇEV ortaklığında belli aralıklarla düzenlenen Baba Destek Programlarının tanıtım toplantısı çocukları Çınar Çocuk Evlerinde eğitim gören 13 babanın katılımıyla gerçekleşti.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve AÇEV işbirliği ile Baba Destek Programının tanıtım toplantısı gerçekleşti. AÇEV Psikolojik Danışman Muharrem Köse tarafından gerçekleştirilen tanıtım toplantısına çocuğu Çınar Çocuk Evlerinde eğitim gören 13 baba katılım sağladı. Tanıtım toplantısında, 13 hafta boyunca devam edecek eğitim süreci ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Baba Destek Programı, çocuğun çok yönlü gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen bilimsel bir yetişkin eğitim programı olarak dikkat çekiyor. Katılımcı ve yüz yüze eğitim tekniklerinin kullanıldığı programda, babaların çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmasını ve çocukların gelişimlerini desteklemeleri için babalarda davranış değişikliği oluşturması hedefleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kadın, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmit Belediyesi ve AÇEV Baba Destek Programı Tanıtımı Gerçekleşti - Son Dakika

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