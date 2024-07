İzmit Belediyesi ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İskeçe Müftüsü Ahmet Mete\'yi Anma Programı Düzenledi

Yerel

İzmit Belediyesi ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) İzmit Şubesi, merhum İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'yi vefatının 2'nci senesinde dualarla andı.

İzmit Belediyesi ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi, ömrünü Batı Trakya Türk azınlığının sesi olmaya vakfeden Ahmet Mete'yi vefatının 2'nci yıl dönümünde andı. Merhum Ahmet Mete anısına yapılan çeşme önüne karanfil bırakılan programda, pilav ikramında bulunuldu.

"Hak ve adalet uğruna verdiği mücadele ile bizlere yol gösterdi"

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Ahmet Mete, gönüllerimizde derin izler bırakan bir lider, bir dava adamı. Sadece müftü değil, soydaşlarımızın haklarını savunan, onlara cesaret ve umut veren çok değerli bir şahsiyetti. En zor günlerde doğruyu dürüştçe ifade eden kıymetli liderlerden bir tanesiydi. Batı Trakya'da adalet ve eşitlik mücadelesinin sembolü haline geldi. Bıraktığı miras da sadece Batı Trakya'da değil, tüm dünyadaki Türk toplulukları için bir ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Hak ve adalet uğruna verdiği mücadele ile bizlere yol gösterdi ve bu yolu takip eden daha nice Ahmet Mete'lerin çıkacağına olan inancımız tam. Merhum Ahmet Mete'nin hatırası önünde saygıyla eğilirken, onun davasına olan bağlılığımızı ve kararlılığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bir kez daha kendisini Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının milli ve dini davasının savunucusu İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'yi aramızdan ayrılışının yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyor, Allah gani gani rahmet eylesin diliyorum" dedi.

"Davasından en ufak bir taviz vermedi"

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk ise "Ahmet Mete davasına tutkulu bir insandı. Davası için her türlü zorluğa ve engellemeye rağmen olabilecek her bedeli ödemeyi göze alan, hayatını Batı Trakya Türk azınlığı davasına adayan büyük bir liderdi. Azınlığı bölmek isteyen Yunan devletinin karşısında dimdik duruşu, azınlık toplumunu onun arkasında birleştirmiştir. Batı Trakya azınlığının bir ve beraber hareket etmesi için verdiği mücadelenin bedelinin hapis ve ağır para cezaları ile ödemek zorunda kaldı. Tüm bunlara rağmen davasından en ufak bir taviz vermedi. Bizlere de düşen Ahmet Mete'nin, Sadık Ahmet'in, Mehmet Hilmi'nin, Mehmet Emin Aga'nın ve daha nicelerinin çizdiği yol üzerinden yorulmadan yürümektir" şeklinde konuştu.