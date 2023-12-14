İzmit Belediyesi Yazıcıoğlu Sokak\'ta Asfalt Serimi Yaptı

İzmit Belediyesi 6 metre genişliğindeki ve 400 metre uzunluğundaki Yazıcıoğlu Sokak'ta 600 ton asfalt serimi çalışması gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi zamanla deforme olan ve yıpranan sokak ve caddelerde asfalt ile yama çalışması gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, 400 metre uzunluk ve 6 metre genişliğindeki Serdar Mahallesi Yazıcıoğlu Sokak'ta asfalt yenileme çalışması yapıldı. 600 ton asfalt kullanılan çalışmalarla mahalle halkının sorunu çözüldü. Çalışmaları yerinde inceleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Yetkimiz ve imkanlarımız dahilinde olan bütün taleplerinizi yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Diğer kurumların sorumluluk alanında olan çalışmalarla ilgili de taleplerinizi ilgili kurumlara ileteceğiz" dedi. - KOCAELİ