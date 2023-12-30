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İzmit Belediyesi Yılbaşı Ağacını Süsledi - Son Dakika
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İzmit Belediyesi Yılbaşı Ağacını Süsledi

İzmit Belediyesi, 10 metrelik yılbaşı ağacını süsleyerek kent merkezini ışıl ışıl yaptı. Rengarenk süslemeler ve ışıklandırma ile dikkat çeken ağaç, vatandaşların ilgisini çekti.

İzmit Belediyesi Yılbaşı Ağacını Süsledi
30.12.2023 - 10:43,
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İzmit Belediyesi kurulumunu tamamladığı 10 metrelik yılbaşı ağacını süsleyerek vatandaşlar için hazırladı.

İzmit Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıl süslemeleri ile kent merkezini ışıl ışıl yaptı. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyelerinde üretilen süslemelerin kurulumu tamamlandı. Birbirinden renkli süslemeler İzmit Belediye Meydanı'nda yerini alırken renk cümbüşü yaşandı. Geçtiğimiz yıllarda da farklı birçok süsleme üreten ekipler, bu yıl 10 metrelik yılbaşı ağacı hazırladı. Rengarenk ışıklandırılan devasa yılbaşı ağacı ilk günden vatandaşların ilgisini çekmeyi başardı. Ayrıca belediye girişine ışık süslemeli küçük ağaçlar yerleştirildi. Ekipler, Fethiye Caddesi'nde de yeni yıl ruhuna uygun süslemeler yapacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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