İzmit Çarşısı'ndan tekstil dönüşüm atölyesi - Son Dakika

İzmit Çarşısı üreticileri, Marmara Belediyeler Birliği tarafından yürütülen Avrupa Atık Azaltım Haftası etkinlikleri kapsamında İZMEK kurs odasında tekstil dönüşüm atölyesi yaptı.

Atık azaltmak ve ileri dönüşümü desteklemek amacıyla yapılan atölyeye 9 İzmit Çarşısı üreticisi katıldı. Çeşitli markaların kurucuları evde atıl durumda kalmış, kullanılmayan kıyafetleri ve dikiş nakış malzemelerini getirerek, yeni tasarımlar ortaya koydu. Bu atölye neticesinde kullanılmayan kıyafetler yeniden değerlendirildi. Kullanılmayan kıyafetler, toplanarak dikiş bilen üreticinin hammaddesi oldu. Atölye sonucunda eski ve artık tercih edilmeyen ürünler güncel ve tercih edilebilir hale geldi.

Ortaya çıkan kıyafet ve ürünler, İzmit Belediyesi bünyesinde sergilendikten sonra İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Dost Eller Mağazası'na bağışlanacak. - KOCAELİ