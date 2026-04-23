İzmit Saygınlar Kulübü 1 yaşında: 2 bin 223 üyeye ulaştı

İzmit Saygınlar Kulübü, açılışının üzerinden geçen bir yılda 2 bin 223 üyeye ulaşarak ileri yaştaki vatandaşların sosyal hayata katılımına katkı sunan örnek projelerden biri oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ileri yaştaki vatandaşların sosyal hayata aktif katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Saygınlar Kulübü, kuruluşunun birinci yılını geride bıraktı. 22 Nisan 2025 tarihinde kapılarını açan kulüp, bir yıl içinde 2 bin 223 üyeye ulaşarak önemli başarıya imza attı. Açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören Saygınlar Kulübü, kentte örnek gösterilen sosyal projelerden biri haline geldi.

Sadece buluşma noktası değil aynı zamanda yaşam merkezi

Bir yıl boyunca düzenlenen etkinlikler, eğitimler ve sosyal buluşmalar sayesinde üyeler aktif ve üretken yaşamın parçası oldu. Spor faaliyetlerinden kültürel etkinliklere, sağlık seminerlerinden sosyal projelere kadar geniş bir yelpazede sunulan hizmetler, kulübü sadece buluşma noktası değil aynı zamanda yaşam merkezi haline getirdi. Üyeler, farklı topluluklar aracılığıyla hem yeni beceriler kazandı hem de sosyal çevrelerini genişletti.

sosyal bağlar güçlendi, yaşam kalitesi arttı

Saygınlar Kulübü çatısı altında kurulan topluluklar, üyelerin ilgi alanlarına göre aktif rol almalarını sağladı. Doğa etkinliklerinden kültür-sanat çalışmalarına, sağlıklı yaşam programlarından kuşaklar arası buluşmalara kadar birçok faaliyet, katılımcıların yaşam kalitesine doğrudan katkı sundu. Bir yıl boyunca sürdürülen bu çalışmalar, ileri yaştaki bireylerin hem fiziksel hem de sosyal açıdan daha güçlü yaşam sürmelerine imkan tanıdı.

Yeni hedef 12 ilçeye yayılmak

İzmit'te yakalanan bu başarının ardından gözler şimdi yeni projelere çevrildi. Gölcük Saygınlar Kulübü'nün açılışına günler kala, İzmit'teki bir yıllık deneyim diğer ilçelere de ilham oluyor. Kocaeli genelinde yaygınlaştırılması planlanan proje ile daha fazla vatandaşın bu sosyal imkanlardan yararlanması hedefleniyor. - KOCAELİ