İzmit'te 7/24 Açık Yeni Kütüphane Gençlerin Hizmetinde - Son Dakika
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İzmit'te 7/24 Açık Yeni Kütüphane Gençlerin Hizmetinde

İzmit\'te 7/24 Açık Yeni Kütüphane Gençlerin Hizmetinde

İzmit Milli İrade Meydanı'nda hizmete giren yeni kütüphane, gençlerin kültürel ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için 7/24 açık olacak. 680 metrekarelik alanda yer alan kütüphanede, 8 bin basılı ve 29 bin e-kitap bulunuyor ve aynı anda 125 kişi ders çalışabiliyor.

19.12.2024 11:56  Güncelleme: 11:57
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İzmit'teki Milli İrade Meydanı'na gençlerin kültürel ve eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak olan kütüphane hizmete girdi. Aynı anda 125 kişinin ders çalışabileceği kütüphane 7/24 açık olacak, hiç kapanmayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete aldığı millet kütüphanelerinin 8'incisi İzmit Milli İrade Meydanı'nda faaliyete başladı. Kütüphanede incelemelerde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çağın gerekliliklerine uygun ve modern tarza inşa ettikleri binanın öğrencilere ve kente hayırlı olmasını diledi.

Başkan Büyükakın, "Gençlerin sadece kütüphane değil, ders de çalışabilecekleri, internete bağlanabilecekleri, çıkıp bir hava alıp tekrar içeri girebilecekleri bir nevi yaşam alanı tarzında talepleri vardı. Burası onların talepleri çerçevesinde tasarlanmış bir kütüphane. Son dönemde kütüphaneleri hep böyle açıyoruz. Sayısı da artarak devam edecek. Gençlerimiz buralarda 24 saat çalışmak istediklerini de ifade ettiler. Onlar burada daha iyi hazırlık yapacaklar, daha iyi çalışacaklar. Yarının daha güzel Kocaeli'si ve Türkiye'si onların omuzlarında yükselecek. Biz de bütün yatırımlarımızı onların geleceğine göre yapıyoruz. İnşallah burada beklentilerimizin de üzerinde bereketli çalışmalar yapılır ve güzel nesiller yetişir diye temenni ediyorum" dedi.

7/24 açık olacak

İzmit Milli İrade Meydanı'ndaki en geniş yapılardan birinin içinde kurulan kütüphane, 680 metrekarelik bir alanda hayata geçirdi. Bu modern kütüphane, zengin içerikli kitap koleksiyonu ile dikkat çekiyor. 8 bin basılı ve 29 bin e-kitabı barındıran kütüphanede gençlere yönelik geniş kitap yelpazesi bulunuyor. Aynı anda 125 kişinin ders çalışabileceği kütüphane 7/24 açık olacak, hiç kapanmayacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmit'te 7/24 Açık Yeni Kütüphane Gençlerin Hizmetinde - Son Dakika

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